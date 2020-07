Hvor gode er kommunene på å kjøre grønt? Én kommune skiller seg kraftig ut

I forrige uke skrev NRK om bilparkene til seks selskaper eid av staten. Flere har tatt til orde for at de må lede an i løpet om utslippsfri trafikk.

Men andelen utslippsfrie biler i de statlige selskapene viser seg å være svært lav, om vi sammenligner med andelen blant Kari og Ola Nordmann.

Hvordan står det til med bilparkene i landets største kommuner?

NRK har hentet tall fra de 12 mest folkerike kommunene. Oslo troner øverst, med grønnest bilpark, mens Tromsø nesten utelukkende kjører med fossilt drivstoff.

– Nå er det ingen grunn til å ha biler som har utslipp lenger. Jobben nå er å sørge for at den kommunale bilparken har null prosent bensin og diesel, sier finansbyråd i Oslo, Einar Wilhelmsen (MDG)

Se hva Tromsø kommune svarer lenger ned i saken.

Elbilandel i kommuner Gass/

el % Alle

kjøretøy Bensin/

diesel Elektrisk Hybrid Gass/hydrogen Oslo 64 % 1387 271 826 0 noen få Bergen 52 % 904 402 473 29 0 Trondheim 34 % 971 597 327 47 0 Stavanger 54 % 543 235 235 14 59 Bærum 37 % 492 274 162 38 18 Kristiansand 18 % 656 537 119 0 0 Drammen 27 % 359 187 98 74 0 Asker 30 % 463 326 115 0 22 Lillestrøm 40 % 405 212 160 30 3 Fredrikstad 25 % 484 365 88 0 31 Sandnes ? ? ? ? ? ? Tromsø 4 % 404 360 18 26 0

Må skape marked for klimavennlige løsninger

Wilhelmsen sier det er flaut at ikke alle Oslos småbiler går på strøm eller annet fornybart drivstoff. Men han erkjenner at det er en stor utfordring med større kjøretøy, som lastere, dumpere og gravemaskiner.

– Der har vi kommet mye kortere.

Finansbyråden mener kommunene må ta ansvar for å få til en like god utvikling på anleggsmaskiner som på personbiler.

– Vi har anstrengt oss for å utvikle markedet og betale litt ekstra for å få i gang og skape etterspørsel etter helt utslippsfri gravemaskiner og dumpere. Det håper vi også andre kommuner vil være med på.

FORNØYD: Finansbyråd Einar Wilhelmsen er fornøyd med hvor grønn bilparken til Oslo kommune er. Foto: Gøril Furu / NRK

Færrest i nord

Tromsøs bilpark består av fire prosent elbiler. Resten av kjøretøyene går helt eller delvis på bensin eller diesel.

– Det er selvfølgelig for lavt, sier enhetsleder for klima og miljø i Tromsø kommune, Lars Øvergaard.

Han innrømmer at det går sakte, og mener at en av hovedgrunnene er mangelen på god nok infrastruktur for ladestasjoner i Nord-Norge.

Likevel har kommunen satt seg ambisiøse mål. Innen 2025 skal 70 prosent av bilene gå på strøm. Tromsø har også et anbud ute på 50 elbiler.

– Det er viktig at kommunen er i førersetet, også som en signaleffekt. Vi har 7000 ansatte, og når man får prøvd en elbil på jobb, er man mer tilbøyelig til å kjøpe elbil privat også.

IKKE FORNØYD: Lars Øvergaard lover at Tromsø kommune skal bli bedre på å kjøre utslippsfritt frem mot 2025. Foto: Edward Stenlund / NRK

Sandnes har ikke oversikt

Sandnes er den eneste av Norges 12 største kommuner som ikke gir innsikt i bilparken.

– Vi har per dags dato ingen oppdatert oversikt over den samlede bilparken til Sandnes kommune, skriver kommunikasjonsrådgiver Lars Rasdal i en e-post til NRK.

Ifølge ham har de kun en ufullstendig oversikt. På spørsmål om de kan sørge for å skaffe en oversikt, svarer Rasdal følgende:

– Det blir dessverre ikke mulig å få til på denne siden av fellesferien.

Ber kommunene vise vei

Norsk elbilforening er ikke overrasket over at Oslo ligger i front. Men de lar seg overraske over at Tromsø er såpass bakpå.

– Det er veldig skuffende, sier nestleder i foreningen, Petter Haugneland.

En av ti nordmenn kjører nå elbil, og 75.000 er medlemmer i Norsk elbilforening. Haugneland mener kommunene må ligge i front for å vise ansvar i klimakampen.

– Hvis de mener alvor med klima- og miljøpolitikken, må de gå foran og vise vei.