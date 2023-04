Bildrap-siktet (30) har tidligere blitt dømt for vold og togsabotasje

Det var i 2016 at mannen ifølge en dom fra Inntrøndelag tingrett la kumlokk, skrap og en stor stein på toglinja ved Steinkjer.

Mannen ble tiltalt for å forsøke å skape en alvorlig jernbaneulykke, men ble ikke dømt for dette. Han ble blant annet dømt for sabotasje og skadeverk mot jernbanen.

Bane Nor opplyste i retten at det bare var et varslingssystem som hindret en alvorlig ulykke da et godstog kom kjørende mot gjenstandene mannen hadde lagt i sporet.

Mannen erkjente den gang straffskyld i retten for en rekke forhold, men mente at han ikke hadde noen plan om å skape en ulykke.

Han fikk en straff på 1,5 år ubetinget fengsel.

«Manglende konsekvenstenking»

NRK har lest dommen. Der kommer det frem at retten trodde på ham på dette og skrev i at han hadde «manglende konsekvenstenking». Derfor kom tvilen ham til gode når de skulle vurdere om han bevisst hadde gjort handlingen for å skape en ulykke.

Politiet opplyste på en pressekonferanse søndag at mannen er kjent for politiet fra tidligere.

Nå er 30-åringen fra Steinkjer siktet for uaktsomt drap etter å ha kjørt på flere personer i sentrum av byen natt til første påskedag.

En mann i 20-årene døde av skadene han fikk fra påkjørselen.

Etter det NRK får opplyst, har lokalt politi vært kjent med mannen fra tidligere, og de har rutinemessig informert PST om ham.

Fremsatte grove trusler med henvisning til Breivik

I 2017, før saken om jernbane-sabotasjen kom opp for retten, gjorde mannen en rekke nye alvorlige handlinger.

Blant annet fremsatte han flere grove trusler både mot enkeltpersoner og befolkningen.

Ifølge dommen fra Inntrøndelag tingrett skal mannen blant annet ha truet med å drepe mange mennesker. I flere meldinger sendt til bekjente i 2017 omtalte han hvordan han ville med våpen skulle ta flere liv enn Anders Behring Breivik:

«Håpe breivik bli lillegutt i forhold», skrev mannen ifølge kopi av meldingene som politiet sikret seg.

– Han har truet med makabre, terrorlignende handlinger, og har skapt uhygge, skrev retten i sin vurdering av truslene.

Tingretten mente også at truslene var grove og lå «nært opp mot straffeloven § 134 om terrortrusler».

I dommen kommer det frem i rettens vurdering av alvorlighetsgraden for truslene at mannen kan fremstå ustabil når han er ruset.

«Tiltalte har i perioder fremstått som ustabil og uforutsigbar – særlig når han drikker. Flere har uttalt at de er usikre på hva han kan finne på når han er full», skriver retten i dommen.

Mannen truet også en Nav-rådgiver.

I retten skal mannen ha forklart at han kom med de alvorlige truslene for å raskere få opp saken sin i retten.

Dette skal ha vært knyttet til at media omtalte den alvorlige tiltalen om å ha forsøkt å skape en alvorlig togulykke. Mannen skal ha reagert kraftig på dette og ønsket å komme til soning for lovbruddet fort.

Det var dramatisk natt til søndag i Steinkjer. I sentrum hadde en varebil kjørt på mennesker. En person ble alvorlig skadd og døde senere av skadene. Foto: Privat / NTB

Også dømt for vold

Mannen ble den gang også dømt for flere tilfeller av vold.

Blant annet hadde mannen brukt vold mot en kvinne. Han hadde i tillegg brukt vold mot offentlige tjenestepersoner.

I tiden etter hendelsen på jernbanesporet ble han også tatt for promillekjøring.

Mannen hadde kjørt beruset både i båt og på en ATV.

Ifølge dommen ble mannen i 2018 fradømt retten til føre motoriserte kjøretøyer.

Undersøkelser NRK har gjort viser at mannen eier flere kjøretøyer.

Bilen som var involvert i den dødelige påkjørselen i Steinkjer sentrum natt til første påskedag er en av bilene som er registrert på mannen.

Det var denne varebilen som var involvert i påkjørselen i Steinkjer sentrum. Bilen som eies av en 30 år gammel mann fra byen ble senere funnet i en grøft et stykke utenfor bebyggelsen. Foto: Elfi Leinan

Straffedømt som ung

Allerede i en alder av 18 år ble mannen dømt for lovbrudd.

Mannen ble da blant annet dømt for å ha forsøkt å tenne på en bygning.

I en tilståelsesdom kommer det frem at mannen i en alder av 16 år tente på papp inne i et bygg. Handlingen skjedde i frustrasjon, og kunne om det ikke ble slukket, ført til at hele bygget brant ned.

I dommen kommer det frem at han fulgte med på flammene og sikret at flammene fikk tak i bygget. Han skal ha hatt tanker om å tilføre mer brennbart materiale, men ble stoppet av noen som kom til.

I samme tilståelsesdom ble han også dømt for å ha båret en øks på offentlig sted ulovlig fordi han ikke hadde noen aktverdig grunn til å gå rundt med en øks. Han ble dømt til 60 dagers betinget fengsel.

Senere ble mannen igjen dømt i en alder av 22 år. Denne gangen også i form av en tilståelsesdom.

Mannen ble da i 2015 dømt for brudd på våpenloven for å ha hatt en hagle og ammuniasjon til denne – uten verken våpenkort eller våpentillatelse.

Han ble også dømt for å ha fyllekjørt med en uregistrert motorsykkel i Steinkjer. I 2015 ble han dømt til 21 dager betinget fengsel og forbud mot å føre motorvogn i to år.