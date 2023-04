Natt til søndag kjørte en person opp på et fortau med en varebil i Steinkjer.

Sjåføren traff tre personer. To av dem er lettere skadet, men den siste, en mann i 20-årene, ble søndag bekreftet omkommet.

Trøndelag politidistrikt meldte om påkjørselen klokka 02.19. Kort tid etter pågrep de en mann (30) fra Steinkjer som nå er siktet for uaktsomt drap.

– Dette er en svært alvorlig hendelse med tragisk utfall. Etterforskningen pågår med full styrke. Politiet har blant annet startet med vitneavhør og tekniske undersøkelser på stedet, sier påtaleansvarlig Åsta Elden i Trøndelag politidistrikt.

Her ble den aktuelle bilen funnet etter påkjørselen i Steinkjer sentrum. Foto: Elfi Leinan

Siktet for uaktsomt drap

Klokka 15 holdt politiet i Steinkjer en pressekonferanse om hendelsen.

– Politiet ser svært alvorlig på denne hendelsen. Vi er i gang med vitneavhør, og det jobbes med tekniske undersøkelser, sa politiadvokat Malin Borg under pressekonferansen.

Hun understreket at etterforskningen fremdeles er i en tidlig fase.

Politiadvokat Malin Borg og etterforskningsleder Kjetil Mollan under pressekonferansen søndag. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Den siktede ble først siktet for uaktsom kjøring og var mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Siktelsen er nå endret til uaktsomt drap.

Politiet sier samtidig at de ser på om påkjørselen kan ha vært en villet handling.

– Vi har ingen klare holdepunkter for det per nå, men det er en hypotese vi har med oss, la hun til.

Politiet baserer hypotesen på avhør gjort med personer som var vitner til hendelsen.

Slik ser det ut i Steinkjer etter påkjørselen Du trenger javascript for å se video.

Trolig ingen relasjon

Den siktede mannens forsvarer, Anne Marstrander-Berg, mener dette ikke var en villet handling.

– Jeg tenker at dette var en tragisk hendelse. Jeg tror ikke dette var villet, sier hun til NRK.

En mann i 20-årene døde som følge av skadene etter påkjørselen. De pårørende er varslet.

Monika la søndag ettermiddag ned blomster der hendelsen skjedde. Hun var selv dørvakt på utestedet der den drepte var i publikum på en rap-konsert tidligere på kvelden. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Den døde hadde nylig forlatt et utested i Steinkjer sentrum da hendelsen skjedde.

– Ut fra det vi vet på nåværende tidspunkt er det ingenting som tyder på at det er noen relasjon mellom siktede og avdøde. Han vil bli obdusert, sa politiet.

Borg sa under pressekonferansen at politiet jobber ut fra flere hypoteser for hva som var foranledningen til hendelsen.

Fortauet i Kongens gate i Steinkjer sentrum undersøkes søndag morgen. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Har vært i politiets søkelys tidligere

Politiet pågrep mannen som nå er siktet for uaktsomt drap, kort tid etter påkjørselen.

Etter det NRK får opplyst, har mannen vært i politiets søkelys tidligere, og de har rutinemessig informert PST om ham.

Dette ble også bekreftet av politiet under pressekonferansen.

Det vil gjennomføres avhør av siktede senere i dag. Hans forsvarer sier til NRK at mannen er fortvilet.

– Han har fått lest opp siktelsen nå nettopp, og er både fortvilet og vet ikke hva han skal si, sier Marstrander-Berg om sin klient.

De snakket noe sammen før siktelsen ble opplest. Marstrander-Berg mener mannen ikke har så stor forståelse for hva som har skjedd.

– Han skal fremstilles for undersøkelse hos lege før avhøret, sier forsvareren.

Mannen vil fremstilles for varetektsfengsling mandag.

Bilen ble fraktet vekk fra grøfta hvor den kjørte ut etter at politiet hadde gjort nødvendige undersøkelser søndag. Foto: Lars Lilleby Macedo / NTB

Nasjonal bevæpning av politiet

Politiet innfører nasjonal bevæpning som følge av hendelsen. Det skriver de selv i en pressemelding.

– Motivet for handlingen er foreløpig ukjent, og situasjonen fremstår uavklart. Vi har derfor besluttet å innføre midlertidig nasjonal bevæpning, frem til vi har et tydeligere bilde av situasjonen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Det står videre at politiet følger situasjonen nøye.

De samarbeider nå med PST i sitt etterretnings- og etterforskningsarbeid, informerer Bjørnland.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl omtaler hendelsen som tragisk.

– Mine tanker går til de pårørende, de skadde og alle berørte i lokalsamfunnet etter den tragiske hendelsen i Steinkjer, sier hun til NRK.

Politiet jobbet fortsatt på stedet søndag morgen. Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Ingen grunn til å føle seg utrygg

Sjåføren er innlagt på Sykehuset Levanger, med vakthold rundt seg.

– Det er fordi han er pågrepet. Sjåføren er veldig beruset, og det har ikke vært mulig å avhøre ham, informerte politiet.

Under pressekonferansen ble det informert om at det ble tatt blodprøver av siktede etter hendelsen.

– Det er ingen grunn til at folk skal føle seg utrygg i Steinkjer på grunn av dette, sa etterforskningsleder Kjetil Mollan under søndagens pressekonferanse.

Kriseteamet i Steinkjer kommune ivaretar de etterlatte.