Politiet i Trondheim har bevæpnet seg i letingen etter de som skjøt en mann i Ila torsdag kveld.

Mannen i 30-årene ble alvorlig skadd i skuddramaet utenfor en butikk i Trondheim. Han klarte selv å varsle politiet, og skal nå være utenfor livsfare, opplyser politiet.

En mann er siktet

– Mannen er ikke lenger kritisk skadd og er ved bevissthet. Vitner har observert en eller annen form for krangel eller konforntasjon i forkant av hendelsen. Mannen er allerede avhørt en gang, og vil bli avhørt senere, sier stasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon under pressekonferansen i Trondheim fredag formiddag.

Kriminalteknikere har undersøkt stedet, og funnet to tomhylser og en kniv.

Politiadvokat Ellen Andresen sier den fornærmede er etnisk norsk.

– En mann ble i natt arrestert i saken, og nå siktet for medvirkning til drapsforsøk. Han er allerede avhørt i saken, sier Andresen. Han er avhørt og løslatt, og det er ikke aktuelt med fengsling av mannen.

Men politiet vil ikke si noe mer om hvilken tilknytning det er mellom den siktede og den fornærmede i saken.

– Han var i nærheten av stedet og i tilknytning til et miljø som kan ha befatning med denne saken, sier Arve Nordtvedt.

Politiet opplyste under pressekonferansen at vitner har tatt bilder av en bil som forlot stedet. Nå ønsker de å komme i kontakt med vitner i saken.

– Har lite å gå på

Politiet vet hvilket miljø de skal lete i, men har ikke navngitte personer å gå etter. Mannen i 30-årene som ble skutt er kjent for politiet fra før.

– Vi leter etter antatte gjerningspersoner, men vi har litt lite å gå på. Vi har noen vitneobservasjoner og vi har noe etterretning som vi jobber med, sier operasjonsleder Rune Brandmo til NRK fredag morgen.

Politiets etterforskere i arbeid utenfor butikken i Ila i Trondheim. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Politiet leter etter noen som har forsvunnet i bil, og politiet har derfor bevæpnet seg.

– Politimesteren har besluttet at det er generell bevæpning i hele Trøndelag. For vi vet ikke i hvilken retning dette går, og hva vi kan møte, sier Brandmo.

Avhører vitner

Politiet understreker at de ikke har opplysninger som skulle tilsi at andre folk skal være i fare, og at politiets etterretningstjeneste jobber opp mot et spesifikt miljø.

– Vår etterforskningsgruppa fortsetter med avhør av vitner i saken. De vil også sjekke videokameraer og biler som er observert, sier operasjonsleder Brandmo.

For det var flere vitner til skytingen i Ila torsdag kveld, men politiet vil foreløpig ikke si noe om bakgrunnen eller motivet for skytingen.