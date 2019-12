Politiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting i Trondheim

Politiet vet hvilket miljø de skal lete i, men har ikke navngitte personer å gå etter. Mannen i 30-årene som ble skutt er kjent for politiet fra før.

– Vi leter etter antatte gjerningspersoner, men vi har litt lite å gå på. Vi har noen vitneobservasjoner og vi har noe etterretning som vi jobber med, sier operasjonsleder Rune Brandmo til NRK fredag morgen.

Alvorlig skadet

En mann i 30-årene er alvorlig skadet etter å ha blitt skutt flere ganger torsdag kveld.

Skytingen skjedde ved en Bunnpris-butikk i Ila i Trondheim, og det var den skadde mannen selv som varslet politiet om hendelsen.

Han var ved bevissthet da han ankom sykehuset. Han er ennå ikke avhørt.

– Uvisst hva vi kan møte

Politiet leter etter noen som har forsvunnet i bil. Det er nedsatt en etterforskingsgruppe som jobber bredt og alle politifolk skal ha våpen på seg i dag.

– Politimesteren har besluttet at det er generell bevæpning i hele Trøndelag for det er uvisst hvilke retning det har tatt og hva vi kan møte, sier Brandmo.

Bildet viser at ei av kulene traff en bil som sto like ved Bunnprisbutikken i Ila. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Jobber mot et spesifikt miljø

Brandmo sier videre at ingenting tilsier at folk flest er i fare, og at politiets etterretningstjeneste jobber opp mot et spesifikt miljø.

– Er mannen som ble skutt også en del av dette miljøet?

– Han er en kjent person for oss, og det er nærliggende å tro, men jeg kan ikke si mer om en eventuell tilknytning.

– Etterforskningsgruppa fortsetter med avhør av vitner. De vil også sjekke videokameraer og biler som er observert, sier operasjonsleder Brandmo.

Det var flere vitner til skytingen. Politiet kan foreløpig ikke si noe om foranledning eller motiv for ugjerningen. De holder pressekonferanse om saken klokka 10.00 fredag.