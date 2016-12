Ber vogntog bruke kjetting på E6 i Oppdal

Svært vanskelige kjøreforhold har ført til en travel dag for Oppdal bilberging.

Strøbilene har vært ut og forholdene skal være noe bedre søndag kveld.

Lang kø

Søndag ettermiddag advarte Vegtrafikksentralen mot ekstreme kjøreforhold og regn som fryser på bakken.

Bilberger Tomas Rosset var på stedet der et latvisk vogntog sperret et kjørefelt ved Fagerhaugen på E6 i Oppdal. Her var det over tre kilometer lange køer søndag ettermiddag.

Vegen ble åpen igjen i 18-tida etter lengre tids trafikkproblemer på stedet, meldte Statens vegvesen.

Det er glatt på E6 i Oppdal og vogntogsjåfører oppfordres til å bruke kjetting. Her fra køen der utenlandsk vogntog sperret ett kjørefelt på E6 i Oppdal søndag ettermiddag. Foto: Jøte Toftaker

Ber sjåfører bruke kjetting

Rosset forteller at sjåføren på det latviske vogntoget fikk opplæring i hvordan han skal legge på kjettinger på vogntoget.

Flere andre vogntog i køen la også om til kjettinger mens de ventet på å komme videre.

– Jeg oppfordrer alle vogntog til å bruke kjetting nå, sier Rosset.

Travelt for strøbilene her ved Skarvatnet i Oppdal. Foto: Kristin Agerlie / NRK

Travelt for bilberginga

Tidligere i ettermiddag fikk han en personbil opp på vegen igjen. Sjåføren mistet kontrollen på glatta på E6 i Oppdal.

Kø var det søndag ettermiddag også sør for Ulsberg i Oppdal. Her fikk en sjåfør motorstopp på grunn av en sprukket radiator.