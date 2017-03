Drapstiltalt 38-åring sier han handlet i selvforsvar

– Han har en forklaring på hva som skjedde, og den opprettholder han. Han mener det var selvforsvar, sier mannens forsvarer Jon Reidar Aae.

– Ikke skyldig

Hans klient vil dermed si seg ikke skyldig etter tiltalen, som lyder på forsettlig drap.

Politiet rykket ut til det som ble omtalt som slåssing i en leilighet i Botngård i Bjugn natt til mandag 10. oktober i fjor.

Offeret ble fraktet til St. Olavs Hospital, der han døde samme dag. Ifølge tiltalen døde vedkommende av hjerneskade etter surstoffmangel, altså kvelning, og nå må altså kameraten møte i retten.

Drakk alkohol

Ifølge avisa Fosna-Folket hadde de to sittet sammen og drukket.

Den tiltalte hevder at kameraten angrep ham med kniv, og at han slo tilbake i nødverge. Han hevder videre at han startet livredning på den bevisstløse kameraten og varslet nødetatene, skrev avisa i februar.

Fosen tingrett har satt av fire dager til saken.