Ber justisministeren rydde opp etter verge-underslag

Mange har blitt opprørt av historien om de to utviklingshemmede brødrene i Trondheim som ble frastjålet 200.000 kroner av sin egen verge.

Men like etter at underslaget ble oppdaget, døde vergen. Staten har bestemt at brødrene ikke vil få dekket hele tapet.

Stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen, sier hun opplever saken som helt urimelig og at den strider mot all rettferdighet.

– Jeg tar opp dette med justisministeren og spør om vi ikke må finne en ordning som gjør at staten tar ansvaret for slike tap. Det er jo staten som vedtar vergemål og når du får vergemål så er det noen som skal hjelpe deg og passe på pengene dine og ikke ta dem, sier Andersen til NRK.

MENER DET ER HELT URIMELIG: SVs Karin Andersen ber justisministeren hjelpe brødrene som ble svindlet av vergen sin. Saken har opprørt mange – NRK har blant annet blitt kontaktet av ei kvinne som ønsker å starte en innsamlingsaksjon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Må kreve ansvarsforsikring

Staten bør sørge for at alle verger har en ansvarsforsikring, mener flere advokater NRK har snakket med. Før en reform i 2013 var det svært mange advokater i Norge som var verger, og de har ansvarsforsikring.

– Skal man utføre et oppdrag på vegne av noen, og ivareta deres ve og vel, så bør det være en slags forsikringsordning i bakkant, sier advokat i Adnor i Trondheim, Kyrre Osmundsen, som også er verge.

– Og det bør for eksempel være en ansvarsforsikring, slik advokater har, sier Osmundsen.

Han får støtte av advokat Johan Ratvik ved advokatfirmaet DLA Piper i Oslo.

– Hvis det blir gjort feil eller underslått midler eller andre ting som gjør at de lider et tap, så bør de ha noe å forholde seg til, hvis ikke verge har midler til å gjøre opp for seg, sier Ratvik til NRK.

Har bedt om lovendring

Knut Moen selger forsikringer gjennom foreningen Vergeservice og er selv verge for rundt hundre personer. Han reagerer sterkt på historien fra Trondheim.

– Jeg synes jo det er veldig synd at mennesker som er i en vanskelig situasjon i utgangspunktet kommer i en enda vanskeligere situasjon som følge av et økonomisk tap som er påført de i en situasjon som de egentlig ikke kan kontrollere selv, sier Moen.

I november i fjor sendte han et brev til Statens sivilrettsforvaltning. En lovendring er på høring, så derfor ville han gi et innspill om å kreve ansvarsforsikring for verger.

– Det er jo for å få Statens sivilrettsforvaltning til å bli oppmerksom på og gjøre noe med dette at vergehavere er utsatt. Verger kan gjøre feil og i noen tilfeller også handle forsettlig, sier han.

Sårbart system

Moen sier han selv har erfart hvor sårbart systemet kan være. En av hans klienter flyttet på sykehjem på vinteren og han satte opp varmeovner i hjemmet hennes.

– Så viste det seg at disse varmeovnene var av veldig dårlig kvalitet, så de smeltet. Det holdt på å bli brann. Heldigvis ble det ikke det i dette tilfellet, men det var nært. Hvis jeg i dette tilfellet ikke hadde tegnet boligforsikring eller ikke sørget for at den var betalt, da kunne jeg ha blitt ansvarlig for at boligen hadde brent ned og det tapet det hadde medført for vergehaver, sier Moen.

SVs Karin Andersen mener staten må overta ansvaret når vergen dør og det ikke lenger er penger i boet.

– For det er jo staten som vedtar vergemål, og da skal du ha hjelp. Det er noen som skal hjelpe deg, og passe på pengene dine. Ikke ta dem fra deg, sier hun til NRK.

– Hull i loven

Nå håper hun justisministeren finner en form for forsikring, eller en annen ordning som gjør at de som blir rammet kan få igjen pengene sine.

Så langt har staten avvist at de har noe ansvar etter at de to brødrene ble svindlet av en nå avdød verge.

– Ja, i så fall er det et hull i loven som ingen har tenkt på eller visst om før, og da må vi tette det. Og jeg håper justisministeren og regjeringen er enig med meg i at det er helt urimelig at uskyldige folk skal tape penger, når de blir lurt av dem som er satt dit av staten nettopp for å hjelpe dem med pengene deres, sier Andersen.