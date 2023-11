Er problemene så store med IT-systemet Helseplattformen at det er på tide å skrote det?

Det var spørsmålet i dagens Politisk kvarter på P2.

Tirsdag kom rapporten fra Riksrevisjonen, som gir kritikk til Helseplattformen.

– Ingen av helseregionene har lyktes godt nok med å digitalisere kurvesystemene sine, men Helseplattformen fungerer klart dårligst. Det kan få konsekvenser for pasientsikkerheten og er belastende for de ansatte. Dette er kritikkverdig, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Bård Hoksrud, helsepolitisk talsmann for Frp, er tydelig i talen dagen etter rapporten ble kjent.

– Det er total skandale det som skjer, sier han i Politisk kvarter.

– Jeg mener at vi må vurdere å kvitte oss med hele systemet – vi kan i alle fall ikke fortsette å rulle ut som planlagt. Jeg skjønner ikke at regjeringen og statsråden bare fortsetter å la de holde på. Milliardene bare renner ut.

Ikke et alternativ

På spørsmål om det er vurdert å avvikle Helseplattformen, svarer statssekretær Ellen Rønning Arnesen at de ikke ser noe annet alternativ.

– Det vil koste milliarder av kroner, og vil ta tid. Vi har ingen garanti for at et annet system vil ivareta på bedre måter. Det er viktig å holde retningen nå.

– Å si at man skal holde retningen.. Den ene rapporten etter den andre advarer om pasientsikkerheten. Dere sier bare fortsette å kjøre, svarer Hoksrud.

Helseplattformen ble innført ved St. Olav i november 2022. Foto: Morten Waagø / NRK

Tirsdag svarte Ingvild Kjerkol at funnene i rapporten er i tråd med de utfordringene som er godt kjent.

– Å skrote Helseplattformen vil koste flere milliarder og øke risikoen for at vi ikke har gode nok løsninger for pasientene. Det er ikke penger eller tid som jeg har, skriver hun til NRK.

– Det koster milliarder å fortsette med dette systemet. Det aller viktigste handler om pasientsikkerheten og arbeidsforholdene til legene og de som jobber i helseforetaket på sykehuset. Vi kan ikke bare fortsette når vi ser den ene rapporten etter den andre detter inn, sier Hoksrud onsdag morgen.

Avviser bedring

Monica Engstrøm er tillitsvalgt for overlegene ved kirurgisk klinikk ved St. Olavs hospital.

I Politisk kvarter beskriver hun at journalsystemet er det viktigste verktøyet de har.

Overlege Monica Engstrøm ved kirurgisk avdeling på St. Olavs hospital. Foto: Morten Andersen / NRK

– Helt praktisk er problemet i arbeidshverdagen at det er tungvint å jobbe i systemet, og at alle arbeidsoppgavene tar lengre tid.

– Det er dårlig brukervennlighet. Du går deg vill i all informasjonen som er der og risikerer å gå glipp av viktig informasjon.

Engstrøm er ikke i tvil om at dette går på pasientsikkerheten løs.

– Pasientsikkerheten er trua. Det har skjedd skader og dødsfall. Vi har et dyrt og dårlig system og slitne ansatte.

Helseplattformen kunne ikke delta i debatten, men skriver følgende til Politisk kvarter:

«Vi har dessverre hatt en del feil etter innføring, det er sterkt beklagelig. Men det meste er nå rettet opp i. Vi har i tillegg satt i gang et grundig arbeid sammen med aktørene for å sørge for at systemet blir mer brukervennlig. Målet er at dette skal gjøre systemet både tryggere og enklere å bruke. Samtidig er det forventet at enkelte oppgaver vil ta lengre tid når data skal registreres i en strukturert journal».

Engstrøm avviser at de som jobber i systemet ser bedringer.

– Det er ikke sant, vi har ikke sett de bedringene. Vi har jobbet med dette i ett år, og situasjonen er lik for oss som jobber i systemet, sier hun.