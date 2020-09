Trafikkfarlig lakseslam: Her fyller de en tilitersbøtte med rosa gørr på to minutter

Hundrevis av vogntog fulle av fisk kjører daglig langs norske veger. Fisken er pakket i is, og når den smelter renner en rosa saus av vann og fiskeblod ut i veibanen.

Resultatet: Glatte veier, uansett årstid.

På sommeren blir veien sleip, noe som spesielt er farlig for tohjulinger. Verst er det likevel på vinterstid, når slammet fryser og veibanen blir skøyteis.

– Jeg bare håper at det ikke skjer ei dødsulykke når dette fryser til is på vinterveiene, sier kontrolleder Morten Frantzen i Statens vegvesen.

Han var én av dem som natt til onsdag denne uka fikk det travelt på jobb.

SEIGT: Den rosa væsken gjør sommerveier seige og vinterveier til skøyteis. Dette bildet er tatt av en kontrollør i Trøndelag. Foto: Statens Vegvesen

Anmeldte to sjåfører

I løpet av natt til onsdag måtte han og kolleger stanse 13 vogntog i Trøndelag. 12 av dem på Berkåk i Rennebu kommune.

– Man kan si at Berkåk luktet lakseoppdrett i natt, sier kontrollederen.

Alle sjåfører fikk midlertidig kjøreforbud. De måtte vente til den rosa væsken hadde sluttet å renne fra lasten.

– Tilitersbøtter fylles på to minutter. Det er blodvann. Og det lukter. Sjåførene selv vil ikke tråkke i suppa og ha det med inn i bilen, forklarer Frantzen.

SAVNER AT NOEN TAR ANSVAR: Statens vegvesen frykter dødsulykker på grunn av avrenning fra fisketransport. Statens vegvesen

To av de 13 sjåførene som ble stoppet i Trøndelag ble i tillegg politianmeldt av Statens vegvesen.

Disse hadde nemlig blitt stanset på grunn av avrenning for tredje og fjerde gang.

– De registreres i systemene våre. Mange ligger på grensa til anmeldelse, sier Frantzen.

Hvilken straff sjåførene eventuelt får, er opp til politiet.

Kjent problem, men ingenting skjer

Det er laksetransport fra kysten av Trøndelag og rundt om i landet hver eneste dag. Noen skal også videre ut i Europa.

Det er snakk om mange, mange mil med avrenning.

Avrenning fra laksevogntog har vært et kjent problem i årevis. Statens vegvesen er frustrerte over at det likevel ikke har vært noen bedring.

Kunne tatt enda flere

13 vogntog på én natt er mange, fastslår Frantzen. Men det kunne vært langt flere.

– Makkeren og jeg hadde ikke kapasitet til å ta flere, for dette kommer i tillegg til det andre vi må kontrollere, sier han.

ANMELDER GJENGANGERNE: Statens vegvesen registrerer sjåfører som kjører vogntog med avrenning. Sjåføren anmeldes etter å ha blitt stoppet for avrenning tre ganger, forklarer kontrolleder i Statens vegvesen, Morten Frantzen. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Det skal være fullt mulig å frakte fisk uten avrenning, ved å ha lasterommet kaldt nok eller tette kasser.

Sjåførene som stanses må ofte vente i flere timer på å få kjøre videre ut i Norge og Europa. Ifølge Frantzen er det mange som prøver å gjøre ventetiden kortere:

– De setter aggregatet på minus 20. De burde holdt en jevn temperatur i stedet for å kjøre det på minus 20 når de blir stoppet.

Statsråden får snart forslag til løsning

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, mener at situasjonen med avrenning har forverret seg; at det aldri har vært verre enn nå.

– Derfor har vi startet et samarbeid mellom sjømatnæringen og lastebilnæringen for å få til en standard som skal forhindre trafikkulykker og bedre trafikksikkerheten.

DELT ANSVAR: Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, mener oppdrettsnøringen og transportnæringen må dele ansvaret for å få en tryggere trafikk. Foto: Eva Ersfjord / NRK

Eriksson sier at innføring av temperaturlogg på lastebilene er et mulig tiltak. Utover det vil han ikke kommentere forslagene ennå.

Bruk av flere ledd med underleverandører er også en utfordring, ifølge ham. Han sier at det alltid vil være en kamp mellom transportører om å få oppdragene, og at de har et felles ansvar.

Dette er første gang sjømatnæringen har tatt et selvstendig initiativ sammen med transportørene.

– Jeg håper statsråden tar tak i det når vi overleverer forslagene.