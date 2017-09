Avgjøres søndag: Går for Malvik i striden om ny travbane

Dagens anlegg for trav på Leangen i Trondheim skal legges ned for å bli boligfelt, og det er utredet flere alternativer til hvor den nye banen skal ligge.

– Vanskelig prosess

De andre alternativene er Orkdal, Klæbu og Melhus, men etter fem år med utredninger og mye strid har styreleder i Det Norske Travselskap, Knut Weum, konkludert med hva selskapet mener er den beste løsningen

– Med utgangspunkt i dagens materiale anbefaler vi Malvik. Det har vært en vanskelig prosess for medlemmene i Midt-Norge Travforbund og for trav-Norge for øvrig, sier Weum til NRK.

Men styret i Midt-Norge Travforbund er delt i synet på hvor den nye hovedanlegget for trav bør ligge når anlegget skal flyttes fra Leangen.

På søndag blir det avgjort om det blir Klæbu, Melhus, Orkdal eller Malvik.

Ti millioner

Etter fem år med utsettelser og ti millioner kroner i kostnader, forteller styreleder Edmund Morwood at de heller ikke nå er enige om en felles innstilling.

– Det var ikke uventet at det ble delt. Fire går for Malvik og reserveanlegg i Orkdal. De tre andre går for Klæbu og Melhus. Dette gjenspeiler hva som har skjedd i Midt-Norge de siste fem årene. Det har ikke vært enighet, sier Morwood.