Medier: 23 kinesiske svømmere fikk delta i OL tross positive dopingprøver

23 kinesiske svømmere skal ha fått grønt lys til å konkurrere under OL i Tokyo til tross for at de testet positivt for doping. Konklusjonen var at testene var forurensede.

Det er skriver blant annet Daily Telegraph, New York Times og ARD.

De aktuelle svømmerne testet positivt for det forbudte stoffet trimetazidin.

Prøvene med hjertemedisinen ble avgitt under en treningsleir som ble gjennomført noen måneder før starten av Tokyo-lekene i 2021. Mesterskapet ble som kjent utsatt ett år som følge av covidpandemien.

Kinesiske antidopingmyndigheter konkluderte innledningsvis med at dopingtestene inneholdt avvikende analytiske funn (AAF), men frikjente senere svømmerne for straff etter at undersøkelser viste at testene var utsatt for såkalt kontaminering.

De kinesiske svømmerne med 30 medlemmer vant seks medaljer i Tokyo, inkludert tre gull.

Daily Telegraph skriver at Verdens antidopingbyrå (Wada) og Det internasjonale svømmeforbundet ble varslet om de positive prøvene, men at også de stilte seg bak konklusjonen om at de positive testresultatene var forårsaket av forurensing.

(NTB)