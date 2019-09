– Jeg er glad og takknemlig for det. Skal jeg ha mulighet til å få gjennomført noe, er jeg avhengig av å ha et stort parti med meg, sier Rita Ottervik til NRK.

Halvparten av de spurte ønsker at Ottervik fortsetter som ordfører i Trondheim. 30 prosent av de spurte vil heller ha Høyres Ingrid Skjøtskift.

Elleve prosent ønsker ingen av de to.

Høyre skal mobilisere

Høyre og Ap er nesten like store i den siste meningsmålingen før valget. For Høyres ordførerkandidat er det en stor oppmuntring at tre av ti ønsker henne som ordfører.

– Noen har 16 års forsprang. Jeg synes det er kjempefint at 30 prosent sier at de vil ha meg som ordfører. Det er ei stor tillitserklæring som jeg setter veldig stor pris på, sier Skjøtskift.

Naturlig nok ønsker Høyres velgere henne, men hun får også stor oppslutning blant Frp- og KrF-velgerne.

– Vi skal ut å treffe folk helt til valglokalene stenger på mandag, legger Skjøtskift til.

JAKTER STEMMER: Mange sitter fremdeles på gjerdet og det er velgerne som avgjør på valgdagen, mener Høyres ordførerkandidat, Ingrid Skjøtskift. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Rørt og glad

Dersom den siste meningsmålingen blir valgresultatet, blir Aps gruppe nesten halvert i Trondheim bystyre. SV, Senterpartiet og Rødt blir mer enn doblet.

Men det er fortsatt rødgrønt flertall i bystyret.

– Jeg føler på tilliten det er av å få slike tall. Det blir en både rørt og glad over. Men jeg må ha et parti med meg om jeg skal få gjort det jeg ønsker i bystyret, sier Ottervik.

Hun har størst oppslutning blant velgerne som stemmer Ap, SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne.

– Jeg tenker at de andre som stemmer på de andre partiene ser at jeg har et godt lederskap. Det er en av forklaringene på denne målingen, mener Ottervik.

Aps sikreste kort

Ordførermålingen viser at Ottervik er Arbeiderpartiets sikreste kort, mener politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan.

– Til tross for 16 år ved roret, har hun fortsatt en stor oppslutning. Det er egentlig litt oppsiktsvekkende at styringsslitasjen ikke har slått inn, sier Bjørgan.

OVERRASKET: Politisk kommentator, Linda Bjørgan, synes det er oppsiktsvekkende at styringsslitasjen ikke har slått inn etter 16 år med Rita Ottervik ved roret. Foto: Stein Roar Leite

Lanserte seg selv

En tredje ordførerkandidat i Trondheim er ikke med i Adresseavisens og NRK Trøndelags måling: Venstres Erling Moe.

I en egen måling som Venstre selv utførte forrige uke, fikk Moe 12 prosent oppslutning.

– Dette viser først og fremst at vi har et stort potensial i Trondheim. Det skal vi få ut, sier Moe.

Linda Bjørgan minner om at Venstre har distansert seg fra tidligere koalisjonspartnere på venstresida, etter at partiet kom i regjering med Høyre, Frp og KrF.

– Dersom Moe skal bli ordfører, må det derfor bli i et samarbeid på borgerlig side. Der konkurrerer han i så fall med Høyres Skjøtskift, sier hun.