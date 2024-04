De ansatte reagerer sterkt på at Telenor legger ned kundesenteret.

– Telenor sier de har en overkapasitet, men det mener ikke vi. For i kundeservice i Telenor har man et veldig høyt antall innleide. Da lar man ikke faste ansatte gå. Vi er både oppgitt, triste, sinte og fortvilet, sier May-Iren Arnøy.

Hun er tillitsvalgt i Telenor Norge for El- og It-forbundet.

Tillitsvalgt May-Iren Arnøy sier de ansatte er preget av nyheten om at de mister jobbene sine fra 1. mai. Foto: El- og It-forbundet

– Kunne slått sammen

De ansatte mener Telenor kan slå sammen kundeservicen for privat- og bedriftskunder.

– Det er lang kø for privatkundene i dag, og de kunne ha blitt overført til de ansatte på Rørvik. Derfor mener vi det er helt unødvendig å legge ned kundesenteret på Rørvik, sier Arnøy.

Men Telenors styre har allerede tatt beslutningen. I en pressemelding forklarer de nedleggelsen med at de vil skal skape mer verdi for kundene.

– Vi tar i bruk ny teknologi som muliggjør digitalisering og automatisering av viktige arbeidsprosesser – samtidig utforskes nye arbeidsmåter. Endringene fører også til nedbemanning.

Det sier administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen.

Telenor holder til i Søsterskipet i Rørvik. Foto: Christian Bruseth

– Omgivelsene er i endring

– Omgivelsene våre er i stor endring, digitaliseringen skyter fart og åpner for nye muligheter. For å møte kundenes behov må vi digitalisere og utforske nye arbeidsmåter. Dette fører til organisasjonsendringer, bortfall av roller og bortfall av manuelle arbeidsoppgaver.

Direktør Birgitte Engebretsen sier Telenor er nødt til å gjøre endringer i sin virksomhet. Foto: Leif Dalen / NRK

Totalt vil endringene i selskapet berøre over 100 ansatte. I tillegg vil Telenor gjennomføre en betydelig reduksjon i antall vikarer og konsulenter.

Telenor har to avdelinger i Rørvik; et kundesenter med 35 medarbeidere, og øvrig virksomhet med 37 ansatte som primært arbeider med fakturering og betaling for Telenor Norge.

Det er kun kundesenteret som omfattes av endringen.

Telenor vil fortsatt ha tilstedeværelse i Rørvik etter denne endringen, opplyser selskapet.

– Nå er vi opptatt av å gjennomføre endringene på en ryddig og god måte, og sørge for en så god ivaretakelse som mulig av de som blir berørt av nedbemanningen. Dette er en tung beskjed å motta, og vi gjør det vi kan for å hjelpe berørte medarbeidere til å finne annet arbeid. Fast ansatte som blir berørt av bemanningsreduksjon vil få tilbud om sluttavtale med omstillingsbistand, sier Engebretsen.