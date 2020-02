Anders (19) ringte etter ambulanse da Cato ble alvorlig syk – 50 mil unna

Årvåkenheten til Anders Strand kan ha vært med på å redde livet til diabetessyke Cato Martin Jakobsen.

Det var Diabetesforbundet som først skrev om Strand, som var på jobb som lærling på et helse- og omsorgssenter i Melhus i Trøndelag denne dagen i desember.

Et innlegg i en Facebook-gruppe for folk med diabetes får ham til å stoppe opp.

Tar tid mellom hvert svar

I gruppa skriver Cato Martin Jakobsen at han har et blodsukker på godt over 30 – selv uten å ha spist hele dagen.

– Jeg ser jo at det er høyt, og nysgjerrig som jeg er trykker jeg meg inn på kommentarene, forteller Strand til NRK.

Jakobsen svarer fint for seg i begynnelsen, men så går det flere minutter mellom hvert svar og det blir stadig flere skrivefeil.

– Så slutter han å svare, minnes lærlingen. Jakobsen selv forklarere at han ble mer og mer rørete.

Anders Strand føler med en gang at noe er galt. Tankene går tilbake til da han fant faren med et så lavt blodsukker at han nesten var i koma. Han ringer derfor 113.

TAKKNEMLIG: Cato Martin Jakobsen er en takknemlig mann, etter at Anders Strand overtalte ambulansepersonellet til å hjelpe ham. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Måtte jobbe med å overtale

Men hvordan reagerer de som plukker opp telefonen hos akuttmedisinsk kommunikasjonssentral når Anders Strand sier at han vet om en som er veldig syk, fordi han har sett det på Facebook?

– Jeg skjønte jo at det grunnlaget var tynt. Gud vet hvor mange som ringer inn slik, sier han.

113-sentralen i Trøndelag setter ham likevel over til akuttmedisinsk på Helgeland i Nordland, der Jakobsen bor. Etter Strands bønn om å være så snille å sjekke hvordan det går med ham, rykker en ambulanse ut.

– Det er veldig viktig at alle som har mistanke om alvorlig sykdom tar kontakt med oss. Enten på 113 eller 116117, sier Arne Finseth, ansvarlig for AMK-sentralen i Sandnessjøen, som dekker hele Helgeland til Diabetesforbundet.

Han understreker at han ikke kjenner den aktuelle hendelsen.

– Men det er jo fantastisk det innringeren her gjorde. Veldig høyt blodsukker er farlig, og kan få alvorlige konsekvenser.

SØKTE RÅD: Cato Martin Jakobsen skulle bare spørre om råd i en Facebook-gruppe for diabetikere. Da han fikk beskjed om å ringe 113, trodde han ikke på det. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Målingene viste «error»

Plutselig står det ambulansepersonell i stua til Cato Martin Jakobsen i Mo i Rana.

– Jeg ble temmelig overraska da de dukket opp. De fortalte at det var en som hadde ringt og mer eller mindre tvang dem av gårde, forteller han.

Selv med diabetes type 1 visste han ikke sikkert hvordan han skulle håndtere det svært så varierende blodsukkeret.

Han trodde i alle fall ikke på dem som skrev at han burde ringe 113, da han spurte om råd på Facebook.

Men ambulansepersonellets målinger skulle vise at det var det eneste riktige:

– Målingene deres viste «error», de nådde ikke høyt nok opp, forteller han.

Nært syreforgiftning

Innlagt på sykehus viste det seg at Jakobsen var nær en syreforgiftning. I tillegg hadde han lungebetennelse.

Hendelsen har satt sine spor, og gjennom flere telefonsamtaler med redningsmannen i Trøndelag har han fått vist sin takknemlighet.

– Hadde jeg ikke kommet meg til legen hadde jeg fått varige skader på et eller annet vis. Jeg kan ikke annet enn å si tusen hjertelig takk til Anders.