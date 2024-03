– Der traff jeg min kjære. Siden har vi vært sammen, sier Hilde Kristin Lilletjernbakken Nygård.

Hun tenker tilbake til påska i 1983. Da traff hun sin nåværende ektemann Trond Nygård på Åge-konsert.

– Det var min første fest og møte med Åge. Da jeg kom dit var dørene stengt. Det var fullt kaos og de ville ikke ta inn flere folk. Men jeg ble heist opp til et vindu oppe i andreetasje, så jeg kom meg inn.

Til sanger som «Dains me dæ», og «Kom bli me mæ no i natt» ble følelsene satt i sving. Og snart var de to et nytt par.

Siden Hilde Kristin Lilletjernbakken og Trond Nygård møttes på konsert med Åge har de holdt fast. Foto: Privat

– Åge betyr veldig mye for oss – sangen og musikken hans, sier Nygård i «Telefontimen med Tore Strømøy» på NRK P1+.

I anledning sin egen 75-års dag har Aleksandersen vært både gjest og programleder i radiokanalen.

Torsdag er det Åges dag. I programmet «Telefontimen med Tore Strømøy» på NRK P1+, fikk han snakke med Hilde Kristin og høre hennes historie. Foto: Morten Skogly / NRK

Hør praten fra «Telefontimen med Tore Strømøy» her:

Spontan beslutning

Åge Aleksandersen medgir at dette ikke er første gang at han har hørt om folk som har funnet hverandre til hans musikk.

– Vi hadde tradisjon om å spille i Øversjødalen i påska år etter år, sier Åge.

– Jeg har alltid valgt å spille over alt. Nå skal vi ut på en takk for oss-tur og vi skulle funnet oss et sånt sted å spille på. Nå når jeg prater med deg, tror jeg at jeg bestemmer meg for at vi skal spille i Øversjødalen neste år.

– Mener du det, Åge, spør Nygård.

Hun ble nærmest målløs da Aleksandersen, på sin egen bursdag, spontant inviterte seg selv til samfunnshuset.

Hilde Kristin Lilletjernbakken og Trond Nygård holder fortsatt omkring hverandre i 2024. Foto: Privat

Musikken hans har preget parets liv etter konserten i 1983. De har brukt låtene både i glede og sorg.

Ikke minst det siste.

Livets lydspor

– Etter bryllupet dro vi til fjells med telt. Da spilte vi «Levva livet» og gjorde akkurat det, sier hun.

– Men vi har også brukt Åges musikk i begravelse for sønnen vår i 2006.

Ett av parets fire barn var 18 år da han omkom i ei bilulykke. «Lys og varme» fikk en veldig spesiell betydning.

– Når jeg hører den, griner jeg. Den er så sterk. Vi brukte den i begravelsen for mora og faren min også.

Her, på samfunnshuset i Øversjødalen, blir Åge og Sambandet i noen timer før de drar igjen. Foto: Privat

– Historien din er i kjernen av det jeg alltid har holdt på med. Her og nå sier jeg: Nå må arrangørene få ut fingeren, så finner vi en dato neste sommer. Jeg inviterer deg og gubben, og så kommer vi hele jævla sirkuset, sier Åge.

– Jeg tror det blir eventyrlig fint altså.

At hun nå har fått personlig invitasjon til avskjedskonserten på samfunnshuset, beskriver Nygård som en drøm.

– Det går ikke an å forklare. Det er så rørende at jeg griner bare jeg tenker på det, sier hun.

– Det spørs om det blir klatring gjennom vinduene denne gangen også.

Hilde Kristin Lilletjernbakken og Trond Nygård har tilbrakt mang en lørdagskveld sammen siden ungdomstida i 1983. Foto: privat

Aleksandersen var gjest i radioprogrammet i forbindelse med sin 75-årsdag.

Her kan du høre ham i NRK P1+ Jukeboks, hvor han har satt sammen en to timer lang spilleliste med kommentarer:

