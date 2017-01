Åfjord og Bjugn sier ja til å slå seg sammen

Tirsdag holdt både Bjugn og Åfjord kommunestyremøte samtidig, hver for seg. Første sak på agendaen var kommunestrukturen.

– Nå har kommunestyret sagt sitt, og vi har hatt en veldig fin debatt. 16 var for sammenslåing, og fem var for andre forslag, sier ordfører i Bjugn, Ogne Undertun.

De andre forslagene var sammenslåing med Ørland kommune eller å bestå som egen kommune.

– Jeg opplever at kommunestyret i Bjugn har vært veldig tydelig helt siden i fjor vår, og har stort sett hatt den samme stemmegivningen hele veien. Så det har for så vidt vært en behagelig situasjon å være i som ordfører, sier Undertun.

Kommunestyrene i Åfjord og Bjugn har sagt ja til å slå seg sammen med hverandre og Roan. Roan ønsker ikke å ha Bjugn med på laget.

14 mot sju stemmer i Åfjord

I Åfjord stemte 14 for sammenslåing med Bjugn og Roan, mens sju stemte imot.

– Kommunestyret gikk for rådmannens forslag til innstilling, som var å melde inn til Stortinget at vi synes det er best for Åfjord om kommunen slår seg sammen med Roan og Bjugn, sier ordfører Vibeke Stjern.

Hun var fornøyd da hun fikk høre utfallet i Bjugn.

– Det var sånn som jeg ønsket det og som jeg har tro på. Så det synes jeg var kjempeflott.

Tidligere i januar ble en ny innbyggerundersøkelse presentert, som viste at halvparten av bjugningene sa nei til å slå seg sammen med Åfjord. Åfjordingene ville helst slå seg sammen med Roan, mens hele 37 prosent støttet en sammenslåing med både Bjugn og Roan.

– Det som imponerer meg med denne undersøkelsen, er at så mange etter så kort tid satte seg inn i saken og sa at det her kan være mulig, sier Stjern.

Roan ønsker ikke Bjugn

Ordfører i Bjugn, Ogne Undertun, håper Roan vil være med i sammenslåingen av de tre kommunene; Bjugn, Åfjord og Roan. Foto: Bjugn kommune

Roan er åpen for sammenslåing med Åfjord, men ønsker ikke at alle de tre kommunene skal slå seg sammen. Fosna-folket skriver tirsdag at kommunestyret i Roan har bedt Åfjord om å klargjøre om det er Bjugn eller Roan de vil fortsette forhandlinger med.

– Vi har selvfølgelig hatt en diskusjon på det her, hva konsekvensene kan være av dette, sier Åfjord-ordfører Stjern.

– Men kommunestyret har gitt rådmann og meg et klart mandat om å jobbe videre, og i realiteten betyr det å fortsette prosessen med Bjugn, sier Stjern.

Bjugn-ordfører Undertun håper Roan endrer mening og blir med.

– Jeg tror det ville være bra for Roan å være med, og jeg tror de vil oppdage at vi i langt større grad enn de tror selv, er villig til å stille opp for Roan, sier Undertun.