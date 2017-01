Overrasket over forslag om tvang

– Jeg er veldig skuffet og tror nesten ikke det er sant, sier Leka-ordfører Per Helge Johansen (Sp).

Tidligere denne uka presenterte Dagbladet ei uoffisiell liste over tolv mulige tvangssammenslåtte storkommuner. En av dem en kommune kalt Ytre Namdal, bestående av Nærøy, Vikna og Leka.

– Det er veldig uvirkelig for oss. Vi har ikke engang fryktet dette, og er veldig skuffet over at de sentrale myndighetene overkjører oss etter prosesser hvor vi har vært åpne og ærlige, og hatt en god dialog med kommunalkomiteen, storting og regjering, sier Johansen til NRK.

Etter det Dagbladet kjenner til, står sammenslåingen av de tre kommunene i Namdal på lista etter særlig ønske fra Venstre. Også Ørland og Bjugn står på lista til avisa.

Bekrefter at de er med i diskusjonen

Venstres medlem i kommunalkomiteen, Andre Skjelstad, vil ikke bekrefte at kommunene i Ytre Namdal eller Ørland/Bjugn står på lista over tvangssammenslåing, men bekrefter at de er med i diskusjonen.

– Ingen har vært i tvil om hva Venstre har ment i begge områdene. Vi vil vurdere hvert enkelt tilfelle, og da kan det være naturlig at de to områdene er med i vurderingen i sluttfasen, sier Skjelstad.

Stortinget er i innspurten på behandlingen av kommunereformen. Det har hele veien vært klart at Stortinget kan bruke sin styringsrett og bestemme at kommuner må slå seg sammen.

Uhensiktsmessig med store avstander

Stortingsrepresentant Andre Skjelstad (V) mener det ikke er hensiktsmessig med sammenslåing der det er store avstander. Foto: Venstre

Skjelstad mener det er uhensiktsmessig med tvangssammenslåing på steder med store avstander.

– Der du får store avstander vil du slite med å gi gode og like tjenester til alle. Og at man leverer gode tjenester til innbyggerne må være i fokus, sier han.

Leka-ordfører Johansen har fortsatt tro på at Leka vil bestå som egen kommune.

– Jeg tror ikke vi blir tvangssammenslått, fordi det vil være en katastrofe for Leka, for lignende kommuner og for prosessene i Namdal, sier Johansen.