– Litt av hensikten med at folk skal holde avstand, er at folk skal holde avstand. Det gjelder også i marka, sier forsker for avdeling for immunologi ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland.

Folkehelseinstituttet (FHI) har advart mot store folkemengder med tanke på smittefaren fra koronaviruset. Samtidig sier de at det er greit å ta seg en skitur, så lenge det holdes god avstand.

Men nå samler det seg mye folk i samme skiløype. Blant annet i Bymarka i Trondheim, der hundrevis av biler sto parkert mandag formiddag.

– Jeg tror ikke hensikten med helserådene fra myndighetene er at man skal klumpe seg sammen i marka i stedet for å klumpe seg sammen på skoler eller andre steder, sier Grødeland.

Kreative løypevalg

Smittefaren kan være stor hvis mange samler seg på samme sted, for viruset er mer levedyktig i kaldere enn varmere klima.

Det gir virusskallet en ekstra hardhet, noe som gjør viruset litt mer robust.

– Hvis det er noen som er syke av dem som samles ute i skogen, er det en like stor smitterisiko ute som det er innendørs.

Grødeland sier hun ikke er imot at folk oppsøker marka, men ber folk tenke seg om hvor de drar på ski tur.

– Man kan kanskje vise litt større fantasi når det gjelder hvilke områder man oppsøker. Prøv å dra til steder som ikke er typiske utfartssteder for hele byen, sier Grødeland.

Les også: Så lenge overlever korona på forskjellige materialer

ADVARER: Forsker Gunnveig Grødeland ber folk om å være kreative når de velger skiløype, så det ikke blir store ansamlinger. Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO

– Å holde avstand er viktig

– Dette smitter med dråpesmitte. Så hvis man holder avstand, smitter det ikke, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold.

Fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, har samme tanker som Grødeland når det gjelder mengder med folk i skiløypa.

– Man bør ikke, selv i skiløypa, ansamle seg i større mengder. Å holde avstand er viktig.

– Hvis du skal ut på tur, prøv å ikke reis kollektivt. Prøv helst å gå hjemmefra, så du begrenser nærkontakt, sier Nakstad.