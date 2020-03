Så lenge overlever korona på forskjellige materialer

Det var Forskning.no som først omtalte disse forskningsresultatene, som ligger tilgjengelig på det åpne nettstedet medRxiv. Der presiseres det for øvrig at artikkelen ikke er publisert og fagfellevurdert enda.

Forskergruppen har arbeidet i regi av Det nasjonale helseinstituttet i USA.

Viruset kan finnes i luften i opp mot tre timer. Et influensavirus kan, ifølge en studie fra 2018, overleve i luften i én time.

På papp overlever covid-19 i opptil 24 timer, men det er på plast og rustfritt stål at viruset overlever lengst. Der har forskerne funnet virus som overlever i tre døgn.

OPPTIL TRE DØGN: På overflater av rustfritt stål, for eksempel dette dørhåndtaket, kan viruset overleve i tre døgn. Foto: Berit Roald / NTB SCANPIX

Ikke testet på mennesker

Forskningen baserer seg på forsøk gjort i et laboratorium, og ble gjort i en temperatur mellom 21 og 23 grader.

– De har funnet ut hvor lenge viruset overlever, men ikke hvor lenge det er smittsomt. Studien ble gjort på et laboratorium, ikke på mennesker, sier Seema Yasmin, spesialist på epidemier ved universitetet i Stanford.

FORSKER: Gunnveig Grødeland er forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO

Det vites ikke hvordan viruset oppfører seg gjennom vanlig utånding. Ifølge Forskning.no vil viruset overleve litt lengre ved lavere temperaturer.

– Hvis det er varmere enn dette, vil viruset leve litt kortere. Men under en norsk vinter, hvor temperaturene på overflatene er lavere, vil viruset sannsynligvis overleve litt lengre enn det forskerne har vist i forsøket, sier forsker for avdeling for immunologi ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, til Forskning.no.

NRK har tidligere skrevet om at viruset ikke trives i for høye temperaturer, og at det på grunn av det kan spre seg raskere i Norge enn i varmere strøk.

Grødeland mener derimot det er andre faktorer som reduserer smittefaren i Norge.

– I utgangspunktet smitter det lettere i Norge enn i Wuhan. Men vi bor mer spredt og har større avstander mellom mennesker enn det du typisk finner i Wuhan. Så det er fullt mulig at de to effekten kansellerer hverandre ut, sier forskeren til NRK.

Overleve i ni døgn?

Healthcare Infecton Society (HIS) mener det nye koronaviruset (Covid-19) oppfører seg likt som andre koronavirus, for eksempel Sars-viruset.

De har samlet 22 studier om hvor lenge andre virus, som oppfører seg tilsvarende, overlever på ulike overflater.

– Forskjellige koronavirus ble analysert, og resultatene var like, sier virolog Eike Steinmann fra Leibniz Universität Hannover.

Studien har funnet virus som overlever i inntil ni døgn, men det er usikkert om dette også gjelder covid-19. Flere forskere påpeker at Sars-viruset oppfører seg på samme måte som covid-19. Studien fra HIS har følgende tall på Sars-viruset:

Metall: Fem dager

Tre: Fire dager

Papir: Fire til fem dager

Glass: Fire dager

Plast: Fire dager

Ettersom det foreløpig ikke er utviklet en vaksine, peker forskningsrapporten fra Healthcare Infection Society på isolasjon og forebyggende tiltak for å hindre spredning.

Ifølge amerikanske myndigheter er ikke dette den største smittekilden, skriver Washington Post.

– Det er mulig å få koronaviruset ved å berøre en overflate med viruset for deretter å ta seg i ansiktet, men vi antar at det ikke er slik viruset sprer seg, skriver myndighetene på sine hjemmesider.

Mener tiltakene ser riktig ut

Forskningen viser at viruset blir værende på for eksempel mobilskjermer, benkeplater og dørhåndtak i opptil fem dager, under samme forhold.

– Dette er svært viktig kunnskap for å vurdere hvordan viruset kan smitte, og hvilke tiltak som er relevante, sier Grødeland til Forskning.no.

Hun sier også at tiltakene som er lagt fram fra myndighetene baserer seg på forskning på andre, lignende virus.

– Disse tiltakene er basert på tidligere, sammenlignbare virus. De siste par dagene har det vært ukontrollert smitte, så tidspunktet er velvalgt. Det kan være at man må forsterke de etter hvert, men foreløpig ser det myndighetene gjør veldig riktig ut, sier Grødeland.