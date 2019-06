Abbasi-søsknene er tilbake i Norge

Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) landet på Gardermoen med et rutefly fra Istanbul klokken 16.50. I over tre døgn har situasjonen deres vært høyst uvisst.

Lørdag ble de tvangsutsendt fra Norge. Men afghanske myndigheter ville ikke ta dem imot.

Sv-politiker Lars Haltbrekken er en venn av familien. Han var på Gardermoen for å møte søsknene.

– De skal nok ikke gjennom ankomsthallen, sa Haltbrekken tirsdag ettermiddag.

Han kommer til å ta seg av de tre i Oslo den første tiden etter returen.

Gjenforent med moren på sykehuset

Like før klokken 18 kom de tre søsknene til Ahus, hvor moren Atefa Rezaie er innlagt.

Rezaie gikk inn i en bevisstløs tilstand da politiet lørdag hentet familien i leiligheten de bodde i i Trondheim.

UTENFOR AHUS: Søsknene ble fraktet fra flyplassen til sykehuset i denne minibussen. Foto: Andreas Krantz / NRK

De fire ble tvangsutsendt fra Norge, i et privatfly som Politiets utlendingsenhet hadde leid for rundt 870.000 kroner.

Moren var bevisstløs under hele turen fra Norge til Istanbul. Av helsemessige årsaker måtte hun fraktes tilbake til Norge mandag.

Under søsknenes opphold på flyplassen i Istanbul viste det seg at myndighetene i Afghanistan nektet å ta dem imot. Utsendelsen ble avbrutt.

Ved midnatt mandag kom norsk politi med en pressemelding om at søsknene skulle returnere til Norge.

Kjæresten er lettet og redd på samme tid

Gabriele Rocyte er kjæresten til Yasin Abbasi. Hun forteller at de siste dagene har vært veldig tunge.

– Jeg har ikke visst noen ting, sier Rocyte.

Nå er hun lettet – men også redd.

– Jeg er stresset og redd for at de skal bli innestengt på Trandum. Håpet mitt er at de kan komme til Trondheim så fort som mulig.

Skal videre til Trondheim

Det er foreløpig ikke kjent hva som skjer med familien nå som alle er tilbake i Norge. Men ifølge familiens advokat skal søsknene tilbake til Trondheim allerede onsdag, etter et knapt døgn i Oslo-området.

– Først og fremst skal vi gjøre alt vi kan for å ivareta familiens umiddelbare behov, sier advokat Erik Vatne.

Det innebærer gjenforening med mor og eventuell helsehjelp.

Ifølge advokaten til Abbasi-familien, Erik Vatne, skal søsknene tilbake til Trondheim allerede onsdag formiddag. Om moren blir med i denne omgangen avhenger av helsetilstanden hennes.

Familien har bodd i Trondheim i flere år. De har fått et stort nettverk i byen.

Vatne skal gå raskt i gang med arbeidet for å sikre moren og de tre søsknene oppholdstillatelse.

Men Politiets utlendingsenhet (PU) mener familien ikke lenger har lovlig opphold i Norge. De fikk midlertidig opphold i 2012, blant annet fordi de ikke visste hvor faren befant seg. Da han dukket opp i Norge i 2014, trakk Utlendingsnemnda (UNE) tilbake oppholdstillatelsen.

Familien har fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse. Saken er prøvd for retten flere ganger.

Utsendelsen har ført til politisk rabalder og demonstrasjoner i Trondheim.