– Jeg fortjener å være i satsingen mot Tokyo

– Jeg belager ikke hele satsingen på hvilken gruppe jeg er i. Om det er satsingen mot EM eller OL kommer på det samme nå. Jeg skal på begge stedene uansett, sier Angelsen til NRK.

I dag ble det kjent at både Angelsen, Ezinne Okparaebo og Jaysuma Saidy Ndure ikke er med i satsingen frem mot OL i Tokyo 2020.

Skuffet i Rio

Angelsen kjempet seg til en plass under OL i Rio i sommer, etter en lengre periode med skade. Men det ble et skuffende mesterskap for høydehopperen, som ikke klarte å kvalifisere seg til finalen. Derfor kom det heller ikke som noe sjokk når beskjeden kom i dag.

Tonje Angelsen er skuffet over vrakingen fra friidrettslandslagets satsing mot OL i 2020. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Jeg har vært forberedt på det, ettersom jeg ikke presterte som jeg ville under OL i Rio. Men litt skuffet er jeg, men heldigvis gir det meg mye motivasjon, sier Angelsen.

Lite økonomisk støtte

Hun er derimot tatt ut i satsingen frem mot EM i Berlin 2018. Foreløpig har ikke denne satsingen økonomiske midler, men det bekymrer ikke 26-åringen.

– Jeg har klart meg fint til nå, uten spesielt mye økonomisk støtte. Jeg kom meg til OL og jeg er i en veldig bra klubb. Tjalve hjelper meg mye. Situasjonen i Friidrettsforbundet er som den er. Med dårlig økonomi må man ta noen tøffe valg, det skjønner jeg. Nå blir må jeg bevise at jeg fortjener en plass, så jeg setter meg ikke på bakbeina, sier Angelsen.

Sterke prestasjoner kan føre til at utøvere blir tatt opp i «Team Tokyo».

