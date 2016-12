Tirsdag bekreftet Ezinne Okparaebo (28) til NRK at hun er vraket fra landslaget i friidrett neste år. Det betyr at 28-åringen ikke er med på satsingen frem mot Tokyo 2020.

– Utgangspunktet til den gruppen er at vi har sett på utviklingskurven til utøverne. Slik som det dessverre er for Ezinnes del, har den pekt i litt feil retning, sier toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom til NRK.

Okparaebos trener Olav Magne Tveitå mener at konsekvensene utøveren kun bli økonomi og at hennes satsing vil koste mer for 28-åringen. Fremover skal Okparaebo satse fra London.

– Det som betyr noe for utøveren er den daglige treningen. Hvis den er godt ivaretatt har det ikke mye å si om man er inne i forbundets gruppe eller ikke. Det å være inne i forbundets gruppe handler først og fremst om økonomi, sier Okparaebos trener Olav Magne Tveitå til NRK.

– Våre største satsingsprofiler

Da Tjørhom presenterte laget frem mot Tokyo, var heller ikke Ingvill Måkestad Bovim, Tonje Angelsen eller Jaysuma Saidy Ndure i troppen. For Ndures del er det samme grunn for vrakingen som Okparaebo.

VRAKET: Jaysuma Saidy Ndure løp i samme heat som Usain Bolt i OL, men er vraket fra satsingen mot OL i Tokyo 2020. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Når vi ser fire år frem i tid er det vanskelig å se ham som en del av den gruppen. Samtidig var han en av dem som kvalifiserte seg til OL og var godt innenfor kravet, forteller Tjørhom.

Alle de tre, sammen med Okparaebo, klarte OL-kravet til Rio. Selv om laget er tatt ut, kan kvartetten være aktuelle for Tokyo, om utviklingen endrer seg.

– Det er flere veteraner, som har prestert brukbart i flere år, som er vraket fra den gruppen. De må ta det som et spark bak og prøve å slå tilbake. Utviklingen deres har ikke vært helt som ønsket. I hvert fall ikke for Ndure og Okparaebo det siste året, sier NRKs kommentator Jann Post.

Okparaebo takket nei

Frem mot OL skal profiler som Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal dyrkes.

– Utøverne i «Team Tokyo» er de vi pr. i dag ser på som våre største satsingsprofiler frem mot de neste OL, forklarer Tjørhom i pressemeldingen.

Både Måkestad Bovim, Ndure og Angelsen er tatt ut i satsingen frem mot EM i Berlin 2018. Det er ikke Okparaebo som takket nei til en plass der. Foreløpig har ikke denne satsingen økonomiske midler og sterke prestasjoner kan føre til at utøvere blir tatt opp i «Team Tokyo».

– Det er en vanskelig prioritering når du har rutinerte utøvere og skal sette de ett hakk nedover. Samtidig skal man se fire år frem i tid må levere på resultat, forteller Tjørhom.

«Team Tokyo» Ekspandér faktaboks Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL

Håvard Haukenes, Gular (Norna-Salhus IL fra 1.1.2017)

Karsten Warholm, Dimna IL

Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

Isabelle Pedersen, IL i BUL

Hedda Hynne, Strindheim IL

Karoline Bjerkeli Grøvdal

Amalie Iuel, IL Tyrving