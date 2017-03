– Formannskapet bør ta avgjørelsen

Rådmann i Trondheim kommune mener kontrollkomiteen bør gjøre en selvstendig vurdering av Olsø-saken, og deretter sende over saken til formannskapet for en endelig avgjørelse. Følg det ekstraordinære møtet i Kontrollkomiteen i Trondheim kommune her.