– Det var ekkelt å se køen bygge seg opp

– Hele nordgående kjørefelt ble sperret kvart over seks på morgenen. Jeg sto bom fast og kom meg ikke av flekken, forteller sjåfør Lars Moe.

Han var årsaken til den lange køa på E6 og E39 i rushtrafikken morgenen torsdag 24. november.

Gjemte seg

Moe skulle fra Orkanger og innom Tiller for å få på et lass.

– Da jeg passerte innkjørselen til Rødde stoppet traileren. Det var nesten som om man skrur av en bryter.

Lars Moe kunne ikke gjøre noe med feilen på traileren. Foto: Håvard Karlsen / NRK

Sikringen på motorstyreenheten var ødelagt. Han prøvde å skifte to ganger, men traileren var like død.

– Jeg fant ut at det måtte være en elektrisk feil jeg ikke kunne gjøre noe med.

Samtidig hører Moe om seg selv på radioen.

– Jeg måtte gjemme meg litt. Det hadde vært ubehagelig om noen jeg kjente kjørte forbi og så at det var meg. Jeg satte meg ordentlig bak i stolen også, da så jeg ikke speilet så godt. Det var ekkelt å se at det bygde seg opp så veldig mye kø bak.

Tar det med humør

– Jeg satt inne i bilen helt til Falck kom. Da jeg sto utenfor var det noen folk som viste meg fingeren og slo ut med hendene og var oppgitte. Jeg skjønner de godt. De hadde nok ventet lenge og skulle på jobb og noen skulle rekke et fly.

Moe fikk reaksjoner fra både kone og kjente da han lagde kø. Foto: Håvard Karlsen / NRK

Moe fikk også reaksjoner fra kjente i køen og kona som jobber på Orkdal sykehus.

– Jeg fikk for eksempel en snap fra en kompis som skulle inn til Trondheim på et møte, men som sto fast i køen. Vi sendte litt bilder frem og tilbake og til slutt sendte jeg av at det var jeg som sto først i køen. Da fikk jeg en del reaksjoner.

Reaksjoner fra kjente har også kommet i ettertid.

– Har fått en del kommentarer i ettertid fra kompiser, hver gang noen står i kø får jeg en snap hvor de spør om det er meg. Jeg må jo bare ta det med humør.