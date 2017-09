25-åring tiltalt for å ha drept faren sin med stein

Statsadvokat Unni Sandøy varsler i tiltalen at hun vil legge ned påstand om dom på tvungent psykisk helsevern, ifølge Adresseavisen.

Det var 30. mars i år at 25-åringen ble pågrepet og siktet for forsettlig drap på sin far i 60-årene. Ifølge tiltalen skal han ha slått sin far i hodet med en stein, slik at han ble påført store hodeskader og døde.

– Hovedproblemstillingen i straffesaken vil dreie seg om hvorvidt vilkåret for å dømmes til tvungent psykisk helsevern er oppfylt, sier statsadvokat Unni Sandøy. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Politiet har så langt ikke klart å finne noe motiv.

Flere vitner meldte seg etter drapet.

Den tiltalte har helt siden drapet erkjent at det var han som stod bak drapshandlingen. Hans forsvarer, Rolf Christensen, har tidligere forklart til NRK at 25-åringen husker det som skjedde.

– Han har gitt en fullstendig politiforklaring, som stemmer med bevisene i saken, ifølge Christensen.