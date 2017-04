Flere vitner har meldt seg etter drapet i Steinkjer

– Vi har fått inn enkelte vitner som kan ha opplysninger i saken, og de er vi i ferd med å avhøre. Hva tipsene går ut på ønsker jeg ikke å gå ut med, sier politistasjonssjef Snorre Haugdahl.

Han understreker at alle tips kan være interessante.

– Hvis det er noen som tenker at det de vet ikke er så nøye, ta kontakt og la oss vurdere det, sa politistasjonssjef Snorre Haugdahl mandag.

– Har en forklaring på hvorfor de var avkledde

Det var torsdag i forrige uke politiet rykket ut til en voldshendelse i Sørlia i Steinkjer der en mann i 60-årene var alvorlig skadd. Han ble bekreftet omkommet kort tid etter, og hans 24 år gamle sønn ble pågrepet.

Drapet skjedde på åpen gate i et boligområde da flere var på vei hjem fra jobb og skole.

– Vi synes det er rart at det var lite folk på stedet, for da politiet kom så det ut som det kom folk fra alle kanter. Så da tenker vi at det kan være noen som har stått i et vindu eller en inngangsdør som har sett noe, og da vil vi gjerne vite det, sier Haugdahl.

Tidligere har det blitt kjent at både siktede og avdøde var avkledd da drapet skjedde.

– Politiet har en forklaring på det, som vi ikke ønsker å gå ut med nå. Det vil være avgjørende for den videre etterforskninga, sier Haugdahl.

Kommuneoverlege i Steinkjer, Sunniva Rognerud, forteller at kriseteamet i kommunen har tatt kontakt med åtte personer utenom de pårørende. Foto: Marit Langseth / NRK

– Blir på Brøset i hvert fall i åtte uker

Den foreløpige obduksjonsrapporten viste at dødsårsaken var knusningsskader i hodet som følge av stump vold. 24-åringen er siktet for forsettelig drap, og er overført til tvungen psykisk helsevern på Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim.

– Siktede sitter nå på Brøset og skal undergis en judisiell observasjon for å få vurdert tilregneligheten hans. Han blir vel der i hvert fall i åtte uker, sier hans forsvarer, Rolf Christensen.

– Virker det som han forstår hva han har vært med på?

– Ja, det gjør det. Han husker hva som har skjedd og det går veldig inn på ham. Han er sterkt preget, sier Christensen.

Kriseteam har kontaktet åtte

Kommunen opprettet et kriseteam etter hendelsen, og kommuneoverlege Sunniva Rognerud forteller at få har tatt kontakt med dem.

– Men vi har selv tatt kontakt med åtte personer som har vært i befatning med hendelsen, utenom de pårørende, sier Rognerud.

– Hvordan blir de fulgt opp?

– Det er veldig individuelt etter hva de har behov for. De fleste kan ha behov for samtaler, og noen kan ha behov for praktisk bistand.