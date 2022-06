Widerøe stanser flyginger på kortbanenettet

– Dette er rutebussen vår, noe som gir utfordringer, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo i Troms og Finnmark.

Han legger vekt på at kortbanenettet blant annet brukes til syketransport.

– Nasjonale myndigheter får følge nøye med situasjonen, sier Mo.

Widerøe vil lørdag foreta en kontrollert nedstengning av kortbanenettet, som er rutene til minste flyene til flyselskapet.

Dette rammer blant annet en rekke samfunn i Finnmark.

– Vi som bor i Nord-Norge er fullstendig avhengig av Widerøeflyene for å komme oss noe sted. Vi har ikke noen alternativer. Det her går ikke, sier ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen.

KRITISK: Ordfører Wenche Pedersen i Vadsø. Foto: Sidsel Vik / NRK

– Dette er helt meningsløst. Jeg regner med at regjeringen nå setter inn tvungen lønnsnemd øyeblikkelig. Vi kan ikke ha det sånn i dette landet. Det er mange folk som lenge har planlagt å reise på ferie, så jeg regner med at regjeringa griper inn.

Hva gjør du nå med denne saken?

– Jeg tar nå kontakt med mine partifeller om saken.

Mangler gode alternativer

Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) er selv påvirket av stengingen av kortbanenettet.

Nielsen har hatt en venninne på besøk fra Nordland over helga, som nå ikke vet hvordan hun kommer seg hjemover igjen.

– Vi driver akkurat nå og leiter etter leiebil og ser på bussruter. Men det er ikke mange gode alternativer der heller, sier Nielsen til NRK.

– Dette har stor påvirkning for næringslivet og folk generelt.

Tar kontakt med kunder

Flyene mellom større flyplasser som Bergen og Tromsø vil fortsette å gå, mens for eksempel flygningene mellom Oslo og mindre flyplasser, fra i dag blir trappet ned.

– Det gjør vi for å ivareta passasjerene våre, og for få flyene tilbake til sine tekniske baser. Det er for at vi skal kunne starte raskere opp igjen når denne streiken er avsluttet, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NTB.

Widerøe tar kontakt med alle kundene dette gjelder.

– Vi tar kontakt med deg, ikke ta kontakt med oss. Vi finner en løsning, sier kommunikasjonssjefen.

Kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe Foto: Einar Aslaksen / Einar Aslaksen

Ifølge Solli er det snakk om mange flyginger. Hun kan ikke oppgi antallet.

– Vi gjør dette på grunn av at det er få teknikere på jobb til å utføre arbeid, og den varslede lockouten natt til søndag.

De såkalte regionale rutene, altså de lengre rutene, og utenlandsrutene vil gå som normalt.

– Med mindre noe helt uforutsett skjer, vil disse flygingene gå som normalt i dag, sier hun.