Svalbard Reiselivsråd, eieren av Visit Svalbard, skal 12. oktober avgjøre om de skal kutte samarbeidet med det russiske statseide reiselivsselskapet Arctic Tourism Centre Grumant på Svalbard, som er medlem i rådet.

– Krigens karakter og hva den russisk stat gjør og overtrampene mot menneskerettighetene i Ukraina er det som gjør at vi går til dette skrittet nå, sier styreleder i Visit Svalbard, Ronny Strømnes.

Strømnes forklarer at det er det statseide russiske kullselskapet Trust Arcticcugol som driver det russiske reiselivsselskapet på Svalbard.

– Det er statseide selskap som vår henstilling går på, det å ikke gjøre forretning med russiske statseide selskap.

En ekskludering vil i praksis innebære at det russiske reiselivet vil miste retten til å være synlig blant annet på Visit Svalbards nettsider.

Allerede i mars oppfordret Visit Svalbard reiselivsbedriftene i Longyearbyen til å ikke kjøpe tjenester fra det russiskeide selskapet.

Strømnes sa da til NRK at de ønsker å markere sin motstand mot den russiske stat og regimet.

Styresleder i Visit Svalbard, Ronny Strømnes, forklarer at krigen i Ukraina nå har ført til at man nå vurderer å ekskludere russisk reiseliv på Svalbard. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Vil øke turismen

Det russiske statseide reiselivsselskapet reagerer sterkt på at Svalbard Reiselivsråd vurdere å ikke samarbeide med russerne.

I et åpent brev til reiselivsrådet går Tatiana Ageeva, sjefen for Arctic Tourism Centre Grumant som tilhører Trust Arcticcugol, sterkt ut mot den mulige ekskluderingen.

Ageeva viser til at Norge og Russland har samarbeidet på Svalbard i over 100 år. Arctic Tourism Centre Grumant er medlemmer i Svalbard Reiselivsråd.

– Men til tross for alle spenninger i alle tider har samfunn blitt dannet og forent til en hel familie, sier Ageeva.

Hun mener at folk på Spitsbergen bør samarbeide, og har tro på at alt vil bli bra til slutt.

– Vi vil fortsette vårt samarbeid med det norske reiselivet.

Til tross for en eventuell ekskludering ønsker det russiske reiselivet å fortsette med turisme og også prøve å øke antallet turister til Barentsburg og Pyramiden.

Russland skal bruke 300 millioner på å ruste opp bosettinger og turisme på øygruppen.

– Noen vil si at det er en krig som pågår i Europa, og at dette må ha konsekvenser for russere som bor utenfor Russland. Hva er din kommentar til det?

– Jeg har ingen kommentar på dette, sier hun.

Tatiana Ageeva håper på å øke turismen til Barentsburg, uavhengig av avgjørelsen til Svalbard Reiselivsråd. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Burde ha tenkt på det

Redaktør i High North News og tidligere redaktør i Svalbardposten, Arne O. Holm, forventer at samarbeidet mellom Visit Svalbard og det russiske reiselivet på øygruppa kommer til å bli brutt.

– I utgangspunktet så virker det som en veldig naturlig beslutning, all den tid vestlige sanksjoner handler om å bryte samarbeidet med statlige russiske institusjoner og selskap.

Likevel mener Holm det er trist at det kan bli resultatet, siden Svalbard har vært et sted hvor øst og vest har kunnet opprettholde dialog, selv under den kalde krigen.

– Så er det også synd, fordi store deler av Barentsburg er befolket av ukrainere. Det er de som er de egentlige ofrene i denne krigen. Dette er prisen for krigen Russland har satt i gang i Ukraina.

Arne O. Holm forventer at det russiske reiselivet kommer til å bli ekskludert, som følge av de vestlige sanksjonene mot Russland. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Styreleder Ronny Strømnes i Svalbard Reiselivsråd er sikker på at en slik ekskludering vil være ødeleggende for fremtidig samarbeid på Svalbard.

– Det burde vel kanskje Russland ha tenkt på, i det man går inn og bryter menneskerettigheter i Ukraina. De setter en del samarbeid og avtaler rundt omkring i verden på spill når de går til de skrittene som de har gjort i Ukraina nå, sier Strømnes.

Dagbladet skriver tirsdag kveld at et styremedlem i Svalbard Reiselivsråd nylig mottok anonyme trusler etter at det ble kjent at reiselivsrådet vurderer å avslutte samarbeidet med russerne. Mandag denne uka ble forholdet anmeldt.

– Det går ikke an å tolke meldingene som noe annet enn trusler, sier styreleder Stømnes til Dagbladet.no.