Russland vil bruke 1,5 milliarder rubler på Svalbard. Det tilsvarer om lag 300 millioner norske kroner.

Det forteller landets leder for Utviklingsdepartementet i Fjernøsten og Arktis, Alexej Chekunkov, til den russiske statsstyrte avisa Rossiyskaya Gazeta.

Chekunkov sier til avisa at Russland planlegger å modernisere den kommunale infrastrukturen i de to russiske bosettingene i øyriket, Barentsburg og Pyramiden.

Saken ble først omtalt i Svalbardposten.

– Vil starte i nær framtid

Ildar Neverov er direktør i Trust Arktikugol, det russiske statlig eide gruveselskapet som eier og driver de russiske bosettingene på Svalbard.

Han bekrefter planene for oppgradering av infrastrukturen i Barentsburg og Pyramiden.

– Det skal investeres i systemene for oppvarming og vannforsyning. Havnene skal også utbedres. Arbeidet vil starte i nær framtid, forteller Neverov til NRK.

I tillegg er det planer for økt turistaktivitet i de russiske bosettingene. Blant annet skal det investeres i nye hoteller. Det er også planer om nye museer i både Barentsburg og Pyramiden.

– Turistpotensialet er stort. Barentsburg og Pyramiden er blant de mest besøkte attraksjonene på Svalbard, sier Neverov.

Slik ser gruvebyen Pyramiden ut nå:

Gruvebyen Pyramiden Foto: Torgeir Skeie / NRK Foto: Torgeir Skeie / NRK Foto: Torgeir Skeie / NRK Foto: Torgeir Skeie / NRK Foto: ALEKSANDER NORDAHL / Scanpix Foto: Sysselmannen på Svalbard

Minneverdige steder

I intervjuet sier Chekunkov at de også må bygge nye hoteller og oppgradere snøscooterflåten.

Ifølge den russiske statsmannen ønsker de å satse mer på cruiceturisme. Da mener han de er avhengig av å tiltrekke seg privat næringsliv.

– Disse legger vi til rette for nå, sier han til den russiske avisa.

Utviklingsdepartementet jobber nå med å utforme en investeringsplan. Den skal så sendes til sentrale myndigheter for godkjenning.

– Det er få som vet at det finnes minneverdige steder på våre bosettinger på Svalbard. Arbeidet med å oppgradere standarden på disse stedene haster, sier Chekunkov.

Seniorforsker Andreas Østhagen tror også nabolandet i øst har andre interesser.

– Det er vel åpenbart at Russland ser seg om etter alle mulige måter de kan styrke sin tilstedeværelse rundt omkring i verden på. Også i nordområdene og på Svalbard, sier han.

Seniorforsker Andreas Østhagen mener norske myndigheter bør være skeptiske til Russlands planer. Foto: Fridtjof Nansen Institutt

Østhagen er ansatt ved Fridtjof Nansens Institutt, hvor han jobber med nordområde- og sikkerhetspolitikk.

Barentsburgs glansdager var under den kalde krigen. Da det var flere russiske innbyggere der enn det var nordmenn i Longyearbyen. Men siden den gang har folketallet gradvis minket, og nå bor det rundt 400 innbyggere i gruvebyen.

Les også: Byen som ikke snakker om krigen: – Jeg er dritredd

– Umulig å håndtere

Østhagen mener det er i Russlands interesse å gjøre Barentsburg mer bærekraftig både økonomisk og politisk. Ved å investere i turisme vil Russland kunne få økt bosetting og sysselsetting på øygruppa.

– Her har russiske myndigheter i Moskva særinteresser som handler om å være til stede hvis det skjer noe, og vise at man er i stand til å ha levedyktige samfunn på øygruppa som Russland anerkjenner som norsk. Men likevel mener de at de har et særskilt bilateralt forhold dit sammen med Norge, forklarer han.

En oppgradering av Barentsburg og Pyramiden må være innenfor Svalbardtraktatens rammer.

Professor Rasmus Gjedssø Bertelsen tror det blir vanskelig å håndtere Russlands investeringsplaner slik verdenssituasjonen er nå. Foto: Michael Moreau

Professor i Nordområdestudier ved UiT, Rasmus Gjedssø Bertelsen, sier det ville vært et helt annet politisk miljø om Russland la 300 millioner kroner på bordet for ti år siden.

– Vi er i en situasjon nå med ekstrem mistillit fra begge sider, så det blir helt umulig å håndtere slike spørsmål om investering. Nå er det krig i Ukraina, og vi fører økonomisk krig mot det russiske samfunn, sier Bertelsen.

– Har vært varslet

Pengene er foreløpig ikke formelt bevilget.

– Det er dette det vil koste, er det som slås fast her, sier Barents Observer-redaktør Thomas Nilsen til NRK.

Nilsen sier Russland lenge har varslet at de ønsker å satse større på Svalbard. Blant annet på turisme.

Men de russiske turistaktørenes samarbeid med norske ble brått avsluttet da sanksjonene begynte å komme etter invasjonen av Ukraina.

Redaktør i Barents Observer, Thomas Nilsen, sier at Russland lenge har varslet at de ønsker å investere på Svalbard. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Det har tidligere vært et nært samarbeid mellom norske og russiske turistaktører, forklarer Nilsen.

– Det har nå blitt borte. I den sammenhengen er det ikke unaturlig at Russland ønsker å styrke sin egen posisjon på Svalbard, sier Nilsen.