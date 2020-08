Snart er et fjerde radaranlegg klart i Vardø, og et nytt er under planlegging.

Tre av anleggene er et samarbeid mellom norsk og amerikansk etterretning, og for befolkningen som bor tett på skaper de uro.

– Vi er «target number one» i Norge her, og lite legger Forsvaret igjen, sier Knut Skotnes fra Vardø.

Han er ikke alene om å mene at radarene koster mye mer enn de smaker, og utgjør en trussel overfor folk i den lille finnmarksbyen.

Ordfører i Vardø, Ørjan Jensen (MDG), mener det er viktig å få sikringstiltak på plass snarest. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Russiske fly har minst to ganger simulert angrep på radarene. I mai sa ordfører Ørjan Jensen (MDG) at de er en torn i øyet til Russland. Han la vekt på at innbyggerne føler seg utrygge og redde.

Samme måned sendte Jensen et brev til forsvarsministeren hvor han etterlyste tiltak, og en forsikring om sikkerhet med tanke på at den militære tilstedeværelsen i byen følges tett av Russland.

– Vi har en jobb å gjøre

Under møtet var statsråden klar på at ikke alt er slik det burde være.

– Det skal ikke være slik at installasjoner vi har for å skaffe oss for å få god situasjonsforståelse, skal være der for å skape engstelse for innbyggerne. Vi har en jobb å gjøre, sa Bakke-Jensen.

Likevel kunne han ikke komme med konkrete løfter som kan garantere bedre sikkerhet og beredskap. Han kunne heller ikke love større lokale ringvirkninger av de militære radaranleggene, som kommunen også har ønsket seg.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) møtte Vardø-ordfører Ørjan Jensen (MDG) og kommunens politiske ledelse fredag. Foto: Bård Wormdal / NRK

Ordfører Ørjan Jensen innrømmer at tålmodigheten snart begynner å ta slutt, og han krever et større statlig engasjement.

– Vi ønsker en løsning på disse tingene så fort som mulig, da ting må gjøres forsvarlig i ulike departement og i byråkratiet, sier han.

Han mener det er spesielt viktig å få etablert tiltak innen det nye statsbudsjettet skal legges fram i oktober.

– Men også utover i 2021 må vi arbeide videre.

Velbegrunnet bekymring

Oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, har tidligere sagt til NRK at lokalpolitikerne i Vardø har en velbegrunnet bekymring. Han mener denne vil bidra til å øke det politiske presset mot regjeringen.

– Befolkningen der blir preget av de øvelsene som blir utført fra Russland sin side. Det er ikke unaturlig å anta at Vardø er et høyverdig mål, sett med russiske øyne.