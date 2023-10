Venstre vant lokalstyrevalget i Longyearbyen

Da stemmene var talt opp, var det klart: Venstre fikk 363 stemmer og ble valgets vinner.

Arbeiderpartiet fikk 136 stemmer, Sosialistisk Venstre fikk 120 og Høyre fikk 113 stemmer. 54 personer stemte blankt.

Det ble klart mandag kveld.

– Minner om at det er foreløpig telling. Vi skal fintelle og så skal vi gå over slengere og brevstemmer, sier Arild Olsen, lokalstyreleder i Longyearbyen.

20 stemmer er lagt til side og blir talt etter hvert.

Det endelig resultatet blir klart i morgen når lokalvalgstyret møtes og vedtar det endelige resultatet.

Terje Aunevik er Venstre sin 1.-kandidat i Longyearbyen. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Terje Aunevik er Venstre på Svalbard sin 1.-kandidat. Mandag kveld har han ikke tatt innover seg valgseieren, sier han til NRK.

– Jeg velger å tro at folk ser at vi har hatt et lag gjennom de siste fire årene som har levert godt, stått støtt i mange saker. Det er laget som er suksessfaktoren, mener jeg.

Da forhåndsstemmene var talt opp klokken 21 mandag kveld, hadde Venstre fått flest stemmer: De fikk 160 av forhåndsstemmene.

Arbeiderpartiet fikk 62, Sosialistisk Venstre fikk 60 og Høyre fikk 57. 21 personer stemte blankt.

Det er 1419 stemmeberettigede i Longyearbyen. 380 forhåndsstemte. 426 stemte på valgdagen.

Det gir en oppslutning på 56,8 prosent.

– 56,8 prosent i oppslutning, som er en nedgang fra 2019, sier Olsen.

Venstres valgvake i Longyearbyen. De var på restauranten Stationen sammen med Høyre og Arbeiderpartiet. Foto: Pål Hansen / NRK

Lokalstyret består av 15 medlemmer. Dagens lokalstyre består av: Arbeiderpartiet (5), Venstre (4), Høyre (3), Fremskrittspartiet (2) og Miljøpartiet De Grønne (1).

Arild Olsen (Ap) er lokalstyreleder.

Les mer om lokalstyret her:

Longyearbyen lokalstyre Ekspander/minimer faktaboks Svalbard er en del av Norge, men er verken et fylke eller kommune. Likevel valgte man i 2001 å innføre et lokaldemokrati gjennom valg til et lokalstyre. Lokalstyret tilsvarer en kommune på fastlandet og har ansvaret for en rekke tjenester til innbyggerne. Da lokalstyret ble opprettet hadde de fleste innbyggerne en tilknytning til en fastlandskommune. Slik er det ikke i dag. I dag har lokalstyret 15 medlemmer, fra Arbeiderpartiet (5), Venstre (4), Høyre (3), Fremskrittspartiet (2) og Miljøpartiet De Grønne (1).

– Håper alle går til urnene og stemmer

Olsen sier at det er andre rammevilkår på øysamfunnet, enn det er i en kommune på fastlandet.

At det bor mange utenlandske statsborgere på Svalbard, bidrar til å sette et spesielt preg på byen og dynamikken i lokalsamfunnet.

– Vi er kanskje også mer preget av den sikkerhetspolitiske situasjonen som nå vi har i verden.

Lokalstyreleder i Longyearbyen, Arild Olsen. Foto: Pål Hansen / NRK

En tredjedel av innbyggerne i Longyearbyen får ikke lenger stemme på valgdagen. Det har vakt flere reaksjoner.

Olsen sier til NRK at han ikke ser bort ifra at noen ikke stemte ved årets valg, som en protest mot de nye reglene.

– Jeg hører rykter om det, men jeg håper ikke det. Jeg håper alle som er stemmeberettiget går til urnene og stemmer, for stemmene er viktig uansett – selv om andelen som kan stemme er gått ned.

Celine Anderssen, 1.-kandidat for Høyre på Svalbard, mener det er trist at så mange har mistet stemmeretten.

– Mange har bodd på Svalbard lengre enn meg. Å bli fratatt stemmeretten

synes jeg er trist for dem og oss. De er en del av samfunnet, sier Anderssen.

Nye regler har vakt reaksjoner

En av dem som reagerer er leder av Longyearbyen ungdomsråd, Tine Westby Thorstad.

– Vi har ungdommer som har bodd her hele livet og som har gledet seg til å stemme ved lokalvalg. Det får de ikke gjort nå, mener Tine.

Tidligere kunne de som hadde bodd på øygruppa i tre år stemme ved lokalvalget selv om de ikke var norske statsborgere.

Regjeringen strammet inn regelverket i fjor, blant annet fordi mange flere utlendinger har flyttet til Svalbard.

Nå må du ha bodd i en norsk kommune i tre år, for å kunne stemme om du er en utenlandsk statsborger.

– Vi mener det er viktig å gjøre en endring, fordi vi må sørge for at vi har kontroll på Svalbard.

Det sier justis- og beredskapsminister, Emilie Enger Mehl (Sp). Hun var med i Helgemorgen søndag.

Justis- og beredskapsminister, Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Nuno Duarte / NRK

Longyearbyen har om lag 2600 innbyggere. En tredjedel av disse er utenlandske statsborgere.

Svenske Olivia mistet stemmeretten over natta. Partiet MDG kunne ikke stille liste ved lokalvalget i Longyearbyen på grunn av nye valgregler.