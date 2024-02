Uværet herjer: Snøskred, farevarsel og stengte veier over hele Finnmark

Innbyggerne i Finnmark våknet onsdag morgen til stengte veier langs hele kysten. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om vindkast med styrke på opp til 27–35 meter i sekundet.

– Statusen er at det er veldig mange stengte veier, fjelloverganger og utsatte veistrekninger langs kysten, sier Janicke Sandstrak fra Veitrafikksentralen, om statusen i Finnmark.

Meteorogisk institutt anbefaler å unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

Meteorologene har sendt ut farevarsel om kraftige vindkast på opptil 35 meter i sekundet. Foto: Meteorologisk institutt

Værfast ordfører

Et snøskred har også stengt fylkesvei 882 mellom Tappeluft og Øksfjord. Loppa-ordfører Cato Kristiansen (SV) er i Fruvika, og er en av dem som er værfaste.

– Jeg kommer meg ikke på jobb. Det er snøfokk og blåser mye. Det blir hjemmekontor i dag, så får vi se om jeg kommer meg på kommunestyremøtet i morgen, eller om jeg må utsette, sier han.

Kristiansen sier det ikke er satt i gang noe beredskap i Loppa, siden veien kun har vært stengt i noen timer.

– Vi er vant med stengte veier her på vinteren. Det er kjedelig for fiskeriindustrien som ikke får ut fisken sin, men vi er forberedt på at det kan skje.

Oversikten til Statens vegvesen viser stengte veier langs hele kyststripa i Finnmark. Foto: Skjermdump

Fiskebåter er gått ned

To fiskebåter sank i dag morges ved Dampskipskaia i Vadsø. Det bekrefter konstituert havnesjef Trond Arvid Haugvoll ved Vadsø Havn overfor iFinnmark.

Årsaken er foreløpig ukjent, men det pågående uværet i fylket har skapt store strømninger av vind og bølger langs kysten.

Stengte veier og flere skred

Det er også gått et nytt skred på fylkesvei 8028 mellom Saraby og Porsa i Hammerfest. Veitrafikksentralen forventer at denne veien åpnes igjen i løpet av dagen.

Veien inn og ut av Hammerfest er fortsatt stengt etter flere snøskred mandag og tirsdag.

Vegtrafikksentralen nord melder også at alle fylkesveiene på Nordkinnhalvøya er stengt.

Veiene på Magerøya, Porsangerhalvøya og Kvaløya, fylkesvei 98 Ifjordfjellet, Fylkesvei 890 Tana bru til Gjedne og Berlevåg og Fylkesvei 891 over Båtsfjordfjellet er stengt på grunn av uværet.

Fylkesvei 888 mellom Bekkarfjord og Hopseidet er også stengt. Det samme er fylkesvei 8074 i Skjånes.