Nok en gang denne vinteren står vi ovenfor et væromslag i Nord-Norge.

Fra i dag av er det ventet mildt vær, mye nedbør og sterk vind.

De nordlige delene av Nordland kommer verst ut. Spesielt vil Lofoten få kjenne på store mengder nedbør og sterk vind.

Det forteller vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge, Marek Ratajczak.

– Det kommer et sørvestlig lavtrykk fra Atlanterhavet som vil gå nordover og helt til Svalbard.

Allerede i dag vil vinden båse opp til liten storm i Vestfjorden.

– Det vil regne i så å si hele Nordland hele dagen i dag. På 24 timer er det ventet opp mot 50 millimeter nedbør på det meste.

Det kommer til å merkes mest langs kysten.

I tillegg vil hele lavlandet oppleve plussgrader. Det er allerede temperaturer opp mot sju grader. Ifølge Ratajczak gradestokken fortsette å krype oppover noen grader i løpet av dagen.

Tordenvær

Med de milde værforholdene kan det på tirsdag også komme tordenvær, opplyser Ratajczak.

Her er det også først og fremst snakk om nord i Nordland.

Tordenvær er ikke så vanlig i vinterhalvåret, da det gjerne oppstår når det er varmt og fuktig. Det er derfor heller ikke ventet like kraftig tordenvær som vi kan få på sommertid.

– Med den kalde lufta får man ikke like kraftig utvikling i bygeskyene. Det er også mye mindre fuktighet tilgjengelig.

Meteorologen anmoder folk til å holde seg unna åpne landskap.

Sørlig liten storm og regnbyger ved Ørnbergan i Bø 6. februar. Foto: Bjørnar Hansen

Opp mot kraftig storm på onsdag

Det er på onsdag været virkelig vil treffe.

– Det vil komme full storm og muligens kraftig storm enkelte steder.

Full storm er 25 sekundmeter og sterk storm er 28 sekundmeter, opplyser Ratajczak.

– Med vinden vil det også komme en del nedbør. Det er ventet mer enn 70 millimeter nedbør på 24 timer.

Ifølge Meteorologen holder de på å vurdere farevarsel denne dagen.

– Det er viktig å sikre løse gjenstander med og sjekke at vannet har et sted å renne ut.

Det kan komme snø og is i utløp, så det kan være lurt å sjekke at det er åpent.

– Det er ikke vær for noen særlige uteaktiviteter. Om mulig så er det best å holde seg inne.

På torsdag ser det ut som det vil gå mot en litt mer vinterlig værtype igjen med lavere temperaturer og betydelig mindre vind og nedbør.

Det er ventet verst vær i Lofoten. Her, fra Gimsøystraumen bru ved E10 mot Leknes i Lofoten mandag formiddag. Foto: Statens Vegvesen

Geologene følger Beisfjordveien tett

Varsom.no melder om økende skredfare for hele Ofoten-regionen. Geologenen i Statens vegvesen følger den rasutsatte Beisfjordveien i Narvik.

Det forteller byggeleder Renate Dalmo i Statens vegvesen.

For to uker siden ble Beisfjordveien stengt som følge av fare for snø- og sørpeskred, og Narvik kommune satt i gang sitt kriseteam i full beredskap.

– Det er en vanskelig værtype, og vi gjør en fortløpende vurdering om veien skal stenges. Det er skredfare over hele linja, og Beisfjordveien er den strekningen vi følger tettest.

Foto: Therese Bergersen / NRK

Kan måtte øke farevarslet for snøskred

– Vi har ganske høye farevarsler for snøskred. Nå er det faregrad tre over alt og det er mulig vi må heve det til faregrad fire i løpet av uken, forteller Gustav Pless i Varsom sin snøskredvarsling.

Han sier det kan løses ut store flakskred høyt oppe i fjellet. Det er svake lag i snødekke som kan bli svekket av det milde været og snøen som kommer, forteller Pless.

– Snødekke lenger ned i fjellet er vått, så skredene kan bli til våte skred når de kommer nedover.

Farevarselet vil i hvert fall vare til onsdag og muligens lenger.

– Det er lurt å unngå skredterreng fullstendig og holde seg i slakt terreng.

Ifølge Pless kan skredene bli så store at de også kan nå veg og bebyggelse

– Kommunene bør være forberedt på beredskapssituasjoner, men det har de gode rutiner for.