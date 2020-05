Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På Ringvassøya i Troms ligger åtte velpleide båter til kai. Nå skulle den yrende fisketuristsesongen vært i gang, men istedenfor er det stille.

Overnattingsbedriften Hav og Fjell har særlig mange fisketurister fra Tyskland.

Men selv om koronasituasjonen gjør at de ikke kan komme, legger de utenlandske gjestene fortsatt beslag på de fleste av rommene.

Derfor må daglig leder Marit Mydland si nei til norske turister.

– Vi er fullbooket i juni, juli og august. Omtrent 80 prosent i september og 50 prosent i oktober. Det er stort sett bare utenlandske gjester. Vi er fortvilet fordi vi ikke får avbestillinger. De sitter og venter. Da kan vi ikke gå ut i det norske markedet og si «kom til oss».

Hos hav og Fjell på Ringvassøya går de åtte båtene en rolig sesong i møte. Foto: Egil Jens Pettesen / NRK

NHO: – Alvorlig

Koronakrisen har gjort 2020 til året nordmenn igjen i hovedsak ferierer i eget land. Men mange rom står allerede utleid, ifølge NHO.

– Vi får meldinger om at det er betydelig mengder bestillinger via bookingtjenester, trolig fra utenlandske gjester, som fortsatt venter og ønsker å holde på sine rom så lenge som mulig.

Merete Habberstad i NHO Reiseliv sier situasjonen for reiselivet er alvorlig. Foto: Milana Knezevic / NRK

Det sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad. Hun viser til at situasjonen i reiselivet allerede er svært alvorlig, med flere måneders tapt omsetting. Nå ønsker de å åpne for norske turister.

– Å sitte med en kunstig fullbooking er ingen ønskesituasjon for hotellene.

Habberstad viser til innreiseforbudet for dem som vil besøke Norge. Innen 15. juni vil det bli vurdert å åpne for fritidsreisende fra Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å åpne for enkelte andre nærliggende europeiske land.

Bildet er tatt fra Sommerøy utenfor Tromsø, en normalt populær sommerdestinasjon for mange turister. Foto: Sigrid Agnethe Hansen / NRK

Ut året?

NHO Reiseliv har nå bedt Hav og Fjell og alle sine medlemmer i Norge om å prøve å nå ut til aktører som holder på rom.

I stor grad er det internasjonale turoperatører.

– Vi håper at siden det nå er kommet nye datoer, så skal det gi en mye større forutsigbarhet. Vi håper derfor man kan kontakte turoperatører og gruppereiser og be dem avlyse eller flytte bestillingene lenger frem i tid, sier Habberstad.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslo mandag en midlertidig lov om innreiserestriksjoner som skal vare fram til 1. januar 2021.

– Vi tør ikke engang å tenke på det, sier Marit Mydland i Hav og Fjell.

Forskyver ansvaret

Store kjeder NRK har vært i kontakt med sier de ikke har store problemer med utenlandske bestillinger som blokkerer for bestillinger fra Norge.

Administrerende direktør Torgeir Silseth i Choice Hotels skriver i en e-post til NRK at de har hatt en gjennomgang av utenlandske reservasjoner til sommeren.

– Dette er ikke en stor utfordring. Men vi ser derimot at de utenlandske bookingsidene ikke tar ansvar når internasjonale gjester tar kontakt med dem med ønske om å kansellere og få refundert beløpet sitt, skriver Silseth til NRK.

– I stedet henviser bookingsidene til hotellene, selv om det er de som er ansvarlig for refusjonen, hevder han.

Norge står nå for 75 prosent av reservasjonene gjennom kjedens nye sommerkampanjer. Dette er langt mer enn i de andre skandinaviske landene, opplyser Choice Hotels.

Morten Thorvaldsen, konserndirektør for hotell- og restaurantdivisjonen i Olav Thon gruppen. Foto: Thon Hotels

Lofoten på topp

Morten Thorvaldsen, konserndirektør for hotell- og restaurantdivisjonen i Olav Thon gruppen, sier kjeden både har fått avbestillinger og selv løst opp bestillinger fra andre land.

– Vi har fått en del avbestillinger. Ut fra det har vi greid å åpne opp det meste. Vi ser ikke for oss at det kommer noen turister fra utlandet i sommer til Norge.

Konkrete tall har de ikke ennå, men de kan si noe om tendensene.

Det er flest ledige rom på Østlandet, og mest fullt i Lofoten.

– I Lofoten er det noe begrenset, men ellers i landet har vi plass til gjestene. Det er norske bestillinger. Det er gledelig å se at det er så mange nordmenn som vil feriere i eget land.