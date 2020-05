Justis- og beredskapsdepartementet vil ha innreiseregler ut året

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I regjeringens pressemelding kommer det fram at Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at innreisereglene som gjelder for utlendinger skal fortsette å gjelde som en egen lov ut året.

Forslaget til den nye særloven ble sendt på høring 18. mai, og foreslås for å begrense videre smitte av koronaviruset.

– En midlertidig særlov som er behandlet av Stortinget, vil gi bedre handlingsrom for mer helhetlige vurderinger enn det smittevernloven gir, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på regjeringens nettsider.

I over en måned har utlendinger uten oppholdstillatelse blitt bortvist på grensa til Norge, men denne forskriften er i utgangspunktet midlertidig og med hjemmel i smittevernloven.

Nå ønsker departementet at de gjeldene innreisereglene skal videreføres i en ny midlertidig lov som skal vare fram til 1. januar 2021.

– Som regjeringen annonserte 15. mai, legges det opp til bruk av innreiserestriksjoner en stund fremover. Vi ønsker en gradvis og kontrollert oppmykning, men må følge situasjonen nøye. Vi kan ikke utelukke at det vil bli behov for nye innstramninger, sier Mæland.

Flere grupper er unntatt fra reglene

Reglene som gjelder i dagens forskrift vil i all hovedsak bli videreført i en ny midlertidig lov. Det betyr at flere EØS-borgere kan reise til Norge uten å bli bortvist, men flere grupper er unntatt fra reglene.

Loven som foreslås skal ikke gjelde for utlendinger som er bosatt i Norge og har oppholdstillatelse, oppholdsrett etter utlendingsloven. Den gjelder heller ikke nordiske borgere bosatt i Norge eller sesongarbeidere som skal jobbe i landbruket.

Det vil også gjøres unntak for enkelte grupper, deriblant asylsøkere, personer med kritiske samfunnsfunksjoner og personer med omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn.

Regjeringen har tidligere sagt at de vil vurdere oppmykninger i reglene for fritidsreisende i Norden og andre europeiske land, men det er foreløpig ikke kommet noen klare retningslinjer for dette.