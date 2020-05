Utenlandske beboere får reise fra Svalbard likevel

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Når det ikke lenger er krav om karantene for dem som reiser fra fastlandet og til Svalbard, er det naturlig å åpne for at de som er fastboende på Svalbard også skal kunne reise til fastlandet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

På grunn av koronaviruset har ikke utlendinger lov til å reise inn i Norge. For de mange utenlandske statsborgerne som bor på Svalbard, har det betydd at de ikke kan reise til fastlandet før regjeringen åpner opp for det.

De risikerte også å bli bortvist fra Norge dersom de reiste til fastlandet.

Noen av beboerne i Longyearbyen NRK snakket med i forrige uke fortalte at de nærmest følte seg fanget. De ønsket blant annet å reise til fastlandet for å besøke venner eller familie, eller for å delta i arrangementer.

Samfunnshensyn

Torsdag ble det klart at regjeringen nå slipper opp på de retningslinjene. Fra 1. juni har utenlandske statsborgere mulighet til å reise til Fastlands-Norge på samme vis som før koronakrisen.

I pressemeldingen skriver Justis- og beredskapsdepartementet følgende:

«Regjeringen jobber fortløpende med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn.»

De skriver også at krav til visum for innreise for statsborgere fra land utenfor EU/EØS gjelder som normalt.

Som følge av koronakrisen har Svalbard også hatt svært strenge restriksjoner for innreise. Øygruppa var en stund stengt for alle turister. Men fra 1. juni er det også mulig for norske statsborgere å reise til Svalbard.