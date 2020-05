Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Han vet mye om viruset og forstår at det må være regler, men han er forvirret fordi han forstår ikke hvorfor det avhenger av nasjonaliteten. Han føler seg bedratt.

Det sier moren til Samuel, Paula. De kom til Svalbard fra Finland for over to år siden. I sommer skulle Samuel egentlig på speiderleir på fastlandet, men det kan han ikke nå. Da kan han bli bortvist tilbake til Finland.

På grunn av koronaviruset har ikke utlendinger lov til å reise inn i Norge. For de mange utenlandske statsborgerne som bor på Svalbard, betyr det at de ikke kan reise til fastlandet før regjeringen åpner opp for det.

– Som speider er Samuel særlig opptatt av å være en del av samfunnet, men nå er samfunnet delt. Og forskjellen mellom nasjonaliteter er mer synlig enn aldri før, sier Paula.

Etter at koronaviruset nådde Norge har øygruppa hatt strenge innreiserestriksjoner. Det har heller ikke vært et eneste tilfelle av kovid-19 på Svalbard.

Samuel vil gjerne ha en forklaring hvorfor han er en risiko for smittespredning når nordmenn på Svalbard ikke er det.

Som speider er Samuel opptatt av å være et godt forbilde og gjøre verden til et litt bedre sted. Foto: Privat

Samuel frykter han nå også kan bli utestengt eller ikke akseptert på skolen fordi han ikke er etnisk norsk.

– Her viser voksne et tydelig eksempel på at vi ikke er lenge, sier moren Paula.

Også finske Erkka Heino forteller om sinne og vantro blant befolkningen på øygruppa.

– Dette har en stor innvirkning på livene våre, sier Erkka Heino.

Strenge krav for norsk visum

Finnen har bodd på Svalbard i fire og et halvt år. Kjæresten hans bor i Oslo. På grunn av jobben hennes, kan hun ikke reise til Svalbard når det åpnes opp for at norske turister kan besøke øygruppa fra 1. juni.

Men det er umulig for Heino å reise den andre veien.

– Jeg planla egentlig å besøke kjæresten min denne uka, men innså at Svalbard faktisk ikke var en del av Norge i myndighetenes øyne i denne saken, forteller han.

Det er mulig å få besøksvisum og tillatelse til å besøke Fastlands-Norge, men det gjelder kun i forbindelse med fødsel eller medisinsk hjelp.

– Det er selvfølgelig veldig skuffende for meg, men det er også mange familier her som har barn som har levd nesten hele livet på Svalbard. Nå kan de ikke få dra til fastlandet og besøke familie eller venner eller dra på skoleturer, sier Erkka Heino.

Det bor drøye 2.300 personer i Longyearbyen. En stor andel av disse er utenlandske statsborgere. Foto: Sigri Sandberg

Sterkere reaksjoner

– Folk er sinte og i vantro over at denne forskriften fungerer slik, sier Erkka Heino.

På Facebook-gruppa «Ros & Info Longyearbyen» er sinnene satt i kok etter at reisereglene ble kjent på fredag.

Så, folk fra fastlandet kan reise til Svalbard, som ikke har hatt et eneste tilfelle av koronaviruset, og ta med seg viruset hit? Mens svalbartarianere uten korona er fanget på ei fengselsøy? Faecbook-innlegg

– I første paragraf av Svalbardloven står det at Svalbard er en del av kongeriket Norge. Hver gang politikere snakker om Svalbard eller besøker oss gjentar de det samme gang etter gang, men tydeligvis gjelder det ikke i denne saken, sier Heino.

Heino understreker også at det ikke vil være ekstra avgift for det norske helsevesenet dersom folk fra Svalbard reiser til fastlandet.

– Vi er dekt av det samme helsesystemet uansett. Og 1. juni kan turister komme hit. Jeg ser absolutt ingen grunn til at det skal være noen helserisiko for ikke-norske beboere på Svalbard å besøke Norge, sier Erkka Heino.

Forstår frustrasjonen

Leder av Longyearbyen lokalstyre, Arild Olsen, har ikke svart på NRKs henvendelser lørdag.

Men til Svalbardposten uttrykker Olsen at han har forståelse for frustrasjonen i befolkningen.

– Noen personer på Svalbard blir urimelig berørt av reglene som gjelder for fastlandet når det gjelder innreise med utenlandsk pass og visum. Dette har vi meldt fra om til Sysselmannen, som ser på problemet videre i dialog med UDI. Jeg mener gitt de særegne forholdene vi har på Svalbard burde resultere ordninger som ikke låser folk unødig til øygruppen.

Kommunikasjonsrådgiver hos Sysselmannen, Terje Carlsen, sier til NRK at de ikke kan gjøre noe med regelverket. Han henviser videre til UDI. De har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser.