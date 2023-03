Romssa Arena betyr Tromsø sin arena på nordsamisk.

– Vi ønsker at Romssa Arena skal oppleves som hjemmebane for alle som bor i Nord-Norge. Det gjør vi gjennom et felles løft for å synliggjøre samisk språk og kultur sterkere på stadion og gjennom toppfotballen, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft og daglig leder Øyvind Alapnes i Tromsø IL.

Som et av mange tiltak for å bedre økonomien i klubben, la ledelsen ut stadionnavnet til salgs.

– I sommer bestemte vi oss for å selge navnet. Vi jobbet med to modeller. Et handket om å selge navnet til en kommersiell aktør. Det andre handlet om å selge det til et bærekraftig formål.

12,5 millioner

Det siste hadde Tromsø idrettslag sansen for. De tok kontakt med Troms Kraft, da de vet at også kraftselskapet har bærekraft som et av sine formål.

– Da vi gikk til Troms Kraft var vi dedikert, for der var vi ganske sikker på at der kunne vi gå videre, sier han.

Det er det offentlig eide energikonsernet Troms kraft som nå har kjøpt navnerettighetene for de neste fem årene, og bestemt det nye navnet. Navnet har selskapet igjen gitt videre til Sametinget.

Avtalen har en totalverdi på 12,5 millioner kroner.

Det skal satses på samisk mat på stadion på kampdager, og det skal satses på samisk merking ellers på stadion. Det skal også være samisk speaker i tillegg til den norskspråklige på kampene.

Tromsø idrettslag innførte i høst kapteinsbind med de samiske fargene. Det ble brukt for første gang i hjemmekampen mot Bodø/Glimt 11. september.

Fotballklubben har også fått utmerkelser for sin kamp mot sportsvasking og dårlige arbeidsforhold i Qatar i forbindelse med fotball-VM der.