– Vi er klar over risikoen russefeiringa innebærer. Derfor vil vi være så sikre som mulig på smitte og smitteutbrudd før vi går i gang, sier russepresident Nima Dara.

Mandag ettermiddag vokste køen av ungdommer som ville teste seg, etter hvert som de var ferdige på skolen. På kort tid hadde rundt 100 russ gjort sin del av dugnaden.

– Jeg syns det er flott å se så mange medruss her. Jeg blir veldig stolt over at så mange tar dette på alvor og stiller opp, sier Dara, som var initiativtaker til massetestinga.

Tanken er at de rundt 1000 avgangselevene i Tromsø skal teste seg både før, under og etter russefeiringa. På den måten skal eventuelle smitteutbrudd avdekkes og avgrenses raskt.

En eksklusiv testpinne til å ha i russelua, det er premien for å stille opp på testedugnad før russefeiringa. Russepresident Nima Dara tok initiativ til massetestinga. Foto: Torbjørn Krane / NRK

Testpinne i lua

Som «premie» for at de går med på å ta den litt ubehagelige koronatesten, får ungdommene med seg en testpinne.

Testpinnen blir en del av russeknutene i Tromsø, og forhåpentligvis noe som kun russen i 2021 får oppleve å ha i lua si.

Flere andre steder i landet ble den tradisjonelle russefeiringa i mai redusert på grunn av koronasmitte.

– Vi satser på en russetid der alle koser seg, smiler russepresidenten i Tromsø.

Christoffer Larssen tester seg gjerne, sånn at russefeiringa kan bli så trygg som mulig. Foto: Oda Stine Viken / NRK

Tre tester

For Christoffer Larssen sin del var dette tredje gangen han testa seg siden pandemien starta.

– Man begynner å bli vant til å teste seg. Men det var rart å se så mange andre der samtidig, sier han.

Og han må belage seg på flere runder med testpinne i halsen og oppi nesa.

Ifølge fagleder ved koronasenteret i Tromsø, Øivind Benjaminsen, er planen å masseteste russen halvveis i russetida og mot slutten av russetida.

Øivind Benjaminsen er fagleder for koronasenteret i Tromsø. Foto: Oda Stine Viken / NRK

– Det gjør vi for å plukke opp om det har kommet smitte underveis. Det vi frykter at det kan spre seg fort og komme ut av kontroll. Derfor er vi nå på den preventive siden og tester i forkant.

Ved Tromsdalen videregående skole er et helt klassetrinn i karantene etter at en elev fikk påvist smitte i helga.