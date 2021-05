Smitterekord etter russefeiring

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Tilsammen etter 17. mai har vi nå fått påvist smitte hos 54 russ i Kristiansand kommune, det opplyser kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik på kommunens pressekonferanse i Kristiansand.

Smitterekord etter 17. mai

44 av de smittede er russ, og fire av dem nærkontakter av russen.

– Det er et omfattende smittesporingsarbeid og vi forventer at tallet stiger.

Til nå denne uken har 97 personer fått påvist smitte. I forrige uke var totaltallet 74.

– Det har vært en veldig vekst etter 17. mai, mye er knyttet til russen men det er også andre klynger i samfunnet, sier kommuneoverlegen.

Redd for smitte

Kjersti Hanish er russ i år og har nettopp testet seg på skolen.

Hun synes situasjonen er ubehaglig og uoversiktelig.

– Jeg er nervøs for resultatet av testen. Foreløpig er ingen i nær omkrets smittet, men når jeg hører hvor mange russ som er smittet blir jeg redd for at jeg også er det, sier hun.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Veldig alvorlig

– Situasjonen er veldig alvorlig, sier ordfører Jan Oddvar Skisland. Dette er det høyeste smittetallet vi har hatt på en gang gjennom pandemien.

Kommunen forventer nå høye smittetall framover.

Kan det komme restriksjoner?

– Ja det ser vi på nå, sier Skisland.

Ordføreren er urolig for tiden som kommer og ser ingen snarlig løsning. – Vi vil trolig få enda flere dager fremover med høye smittetall, sier han.

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik sier at de følger smitteutviklingen nøye og kan ikke utelukke ny nedstenging.

Stanser russefeiring

17. mai var det opp mot 6000 personer samlet i Markensgate, stort sett ungdom.

– Dette er det største utbruddet vi har hatt i Kristiansand, sier fylkesdirektør for utdanning, Arly Hauge til Fædrelandsvennen. Han forteller at all russefeiring er stanset i ei uke, og at det blir hjemmeundervisning.

Skriftlig eksamen er avlyst, og Hauge sier det for tidlig å si hva som skjer med muntlig eksamen.

- Vi oppfordrer til at ingen nå skal forsøke å finne syndebukker her, sier Hauge.