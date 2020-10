– Vi vil ikke ha ubåter hit, fulle av ting vi ikke har peiling på. I verste fall kan det føre til at vi får et Tsjernobyl, stort eller lite, sa Guri Helene Hansen.

Demonstrantene utenfor rådhuset i Tromsø onsdag morgen var tydelig i sin sak: De ønsker ikke besøk av amerikanske atomubåter til Tønsnes utenfor Tromsø.

Men politikerne tok ikke hensyn til demonstrantene.

Vedtaket ble gjort med 32 mot 11 stemmer.



Flertallet i kommunestyret er opptatt av å bidra til forpliktelsene Norge har som medlem av Nato, og skal legge til rette for alliert tilstedeværelse i kommunen og i nordområdene.

– Det synes jeg er et hån og forræderi mot befolkninga. Det er et forferdelig stort nederlag for hele Nord-Norge rett og slett, mener Guri Helene Hansen da hun får høre utfallet av kommunestyremøtet.

Hun er redd for konsekvensene som kan komme av at ubåtene kommer til Tromsø.

– Det kan skje ulykker. Det er den risikovurderingen alt står og faller på, sier Hansen.

TYDELIG: Guri Helene Hansen og demonstrantene utenfor rådhuset i Tromsø markerte sin motstand mot at atomdrevne marinefartøy skal legge til kai i Tromsø. Foto: Ørjan Hansen / NRK

Solgte Nato-base

Dermed er det nå slutt på en årelang prosess.

Siden 2016 har norske og amerikanske myndigheter jobbet for at amerikanske ubåter skal kunne legge til kai på Tønsnes i Tromsø. USA ønsker nemlig en havn i Nord-Norge for å skifte mannskap, fyll på med utstyr, og for å utføre vedlikehold på ubåtene.

Tromsø hadde et slik anlegg. Nato-basen Olavsvern i Tromsø ble lagt ned i 2009 og solgt til private investorer.

Forsvaret ønsket derfor å ta i bruk havna i Tønsnes for å ta imot atomdrevne ubåter. De mener det er trygt å få slike anløp på den kommunale havna.

Kommunestyret i Tromsø ville derimot heller utvikle havnen til sivile og kommersielle formål. I et kommunestyremøte i mars 2019 vedtok de at de ikke ønsket amerikanske reaktordrevne fartøy til Tønsnes.

Dette ønsker de ulike partene at Grøtsund skal brukes til Ekspandér faktaboks Forsvaret ønsker at den amerikanske marinen kan ta i bruk en sivil, kommunal kai i Tromsø for sine reaktordrevne ubåter. Lokalpolitikerne i Tromsø vil bruke denne kaien til sivile formål.

USA ønsker å ha en fysisk havn i Nord-Norge for skifte av mannskap og prviantering og vedlikehold på sine ubåter. Dette henger sammen med at amerikanske ubåter nå seiler mer enn tidligere i havområdene i nord for Norge, i Arktis.

Forsvaret har sett på flere havnet i Nord-Norge, men landet på at Grøtsund industriområde i Tromsø er den beste havnen til dette formålet.

Også Greenpeace har engasjert seg i saken.

– Å tillate atomdrevne ubåter i norske havner og farvann er som å spille russisk rulett med folk og natur. Eller mer passende i dette tilfellet: Nato-rulett. Dette handler om at regjering og Storting ikke tør å si ifra til USA, sa leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym, til NRK i mai.

Men Samferdselsdepartementet er ikke enig.

De mener at siden havna på Tønsnes er en kommunal havn, faller den inn under mottaksplikten. Den sier at de har plikt til å ta imot alle typer orlogsfartøy.

Ordføreren, Gunnar Wilhelmsen (Ap) er inhabil fordi hans private eierskap i den nedlagte marinebasen Olavsvern. Wilhelmsen eier 45,5 prosent av basen i dag.