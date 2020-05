– Dette er ikke en god løsning for oss. Vi skulle helst ha sett at denne havna ikke ble brukt til dette formålet, sier Jarle Heitmann, gruppeleder for Arbeiderpartiet og styreleder i det kommunale selskapet Tromsø havn til Klassekampen.

Etter salget av den nedlagte marinebasen Olavsvern i Tromsø, har presset fra Nato økt om å få et nordligere anløpspunkt for reaktordrevne fartøy enn dagens eneste godkjente havn i Norge, som er Haakonsvern i Bergen.

Nato-basen i Tromsø ble lagt ned i 2009 og solgt til private investorer. Anlegget brukes blant som lager for små og store båter.

Forsvaret mener det vil være sikkert å få anløp av atomdrevne marinefartøy på den kommunale havna på Tønsnes i Grøtsund i Tromsø.

Talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, Brynjar Stordal, sier at de første fartøyene opprinnelig skulle legge til kai i Tromsø i løpet av første halvår i år, men er noe forsinket på grunn av koronavirus-utbruddet.

– Vi har fått politiske føringer om å gjøre klar Grøtsund for mottak av disse fartøyene. Vi har derfor hatt et samarbeid med Tromsø kommune om dette. Det politiske legger vi oss ikke bort i, sier Stordal til Klassekampen.

Kommunen er bundet av havneloven, som sier at man har såkalt mottaksplikt for alle typer orlogsfartøy.

Illustrasjonsbilde: Olavsvern utenfor Tromsø kan skilte med egen ubåtdokk. Ubåten på bildet var imidlertid ikke med i prisen da marinebasen ble solgt til private investorer i 2013. Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten/SCANPIX

Det var investoren Gunnar Wilhelmsen, som nå er ordfører i Tromsø, og Olavsvern Group som gikk i spissen for kjøpet av den enorme marinebasen Olavsvern. Prislappen var på 38 millioner kroner.

I fjor høst overtok selskapet WilNor Govermental Services 66 prosent av aksjene i Olavsvern Group, på oppdrag av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Wilhelmsen-gruppen i flere år har samarbeidet med Forsvaret. Oppkjøpet gir dermed Forsvaret muligheten til å ta i bruk basen.

NRK fikk i januar opplyst at anlegget skal brukes som en logistikkbase, blant annet for å kunne etterforsyne norske og allierte styrker.

Økt antall reaktordrevne fartøy langs kysten av Nord-Norge har tidligere gjort at Statens strålevern har gitt uttrykk for bekymring, ifølge en rapport.