Sykehus og kommuner kappes om sommervikarene.

Førde er et av stedene der sykepleierstudenter får opp mot 25.000 kroner i bonus for noen ukers sommerjobb.

I Tromsø har kommunen så store utfordringer med å fylle sommerens vaktliste at de har valgt en ny vri for å trekke til seg vikarer.

– Det er ekstra utfordrende i år på grunn av pandemien. Derfor måtte vi ty til et annerledes stunt, sier Roar Evjen.

Han er seksjonsleder for hjemmetjenestene i kommunen, og har et tilbud til helsepersonell uten sommerplaner.

En såkalt «workation».

Roar Evjen håper særlig sykepleiere vil la seg friste av tilbudet. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt / NRK

«Fantastiske muligheter»

«Vi tilbyr 3–4 ukers workation med jobb i helse og fantastiske turmuligheter på fritiden», skriver kommunen i annonsen.

Gjennom en video forsøker de å lokke helsearbeidere til å kombinere arbeid og ferie i «Nordens Paris», med bading i sjøen, yrende byliv og turer i storslått natur som virkemidler.

Gratis reise til og fra Tromsø, hotell, kollektivtransport og fritidsaktiviteter er blant tilbudene kommunen håper å friste med.

Evjen forteller at de søker sommervikarer innen flere yrkesretninger, men innrømmer at sykepleiere er vanskeligst å rekruttere.

– Jeg synes det er positivt at kommunen prøver. Men det er ingen god løsning på lang sikt, sier Lena Røsæg Olsen, fylkesleder i Norges Sykepleierforbund.

– Flere ansatte, mer lønn og nære ledere

Ifølge tall fra forbundet mangler det på landsbasis 7000 sykepleiere.

Lena Røsæg Olsenmener det først og fremst må langsiktige løsninger til, om man vil beholde sykepleierne som allerede er i jobb.

Lena Røsæg Olsen etterlyser mer langsiktige løsninger Foto: NRK

Når det er sommerferie og mange blir satt til å sette koronavaksiner, blir mangelen på ansatte enda tydeligere, sier fylkeslederen.

– Vi nærmer oss en stor krise i samfunnet. Det er fortvilende for dem som er på jobb og står alene med sykepleieansvaret på vakt for svært mange pasienter.

Hun mener grunnbemanningen generelt bør økes, og at det spesielt bør satses på å ansette flere sykepleiere. Nære ledere og bedre lønn er også langsiktige løsninger for å skape et attraktivt arbeidsmiljø, sier hun.

Tromsø kommune lokker med flere tilbud i en video som er sett mer enn 100.000 ganger. Foto: Tromsø kommune

Daniel Brox, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Tromsø kommune, frykter det blir mange overtidstimer for sykepleierne i sommer.

Han mener også initiativet er positivt, men peker på at de som kommer for sommerjobb i ikke blir værende.

– Jeg er ganske bekymra for ferieavviklinga i sommer. Vi har mange hull i turnusen og mangler flere sykepleiervakter, sier Brox.