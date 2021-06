Mangel på sykepleiere: Studenter får store sommerbonuser

– Vi sykepleierstudenter kan velge og vrake i tilbud. Jeg endte jeg med å si ja takk til en jobb på medisinsk avdeling på sykehuset i Førde. Jeg får fem tusen kroner i bonus for hver uke jeg jobber i sommer, sier sykepleiestudent Ingrid Øvretveit.

Hun får i alt bonus på 25.000 kroner for vikarjobben på Førde Sykehus.

– Det er penger som kommer godt med i studentøkonomien, sier hun.

NRK har i flere reportasjer satt søkelyset på hvor vanskelig det er for unge å få seg sommerjobb. Korona har ført til at mange virksomheter ikke har råd til å ansette vikarer.

Men for unge under utdanning i helsefag, er situasjonen omvendt. Korona har ført til enda større etterspørsel etter sommervikarer. Tilbudet av sommerjobber innenfor helsesektoren har økt under korona, til forskjell fra andre bransjer, viser tall fra Nav.

PRESS: Korona har ført til at etterspørselen etter vikarer innen helsefag er blitt enda større. Særlig er det stor mangel på sykepleiere og sykepleieassistenter Foto: Marit Hommedal / NTB

Utbredt ordning

De siste månedene har NRK lest hundrevis av annonser på Finn.no hvor unge studenter og nyutdannede innen sykepleie og medisin lokkes med oppstartsbonus, sommerbonus eller rekrutteringsbonus.

Disse bonusene varierer mellom 5000, 10.000 og 25.000 kroner.

Særlig på Vestlandet og i Nord-Norge er mangelen på helsepersonell stor. Koronapandemien – med innreiserestriksjoner og stort trykk på helsepersonell – har ikke gjort situasjonen bedre.

– Korona har gjort det tøffere for oss å skaffe sommervikarer, det er det ingen tvil om. Uten bonusordninger hadde vi nok ikke lykkes med å sikre en forsvarlig bemanning, sier HR-direktør Arne Skjelten på sykehuset Førde.

Krevende for kolleger

Sykehuset på Vestlandet har i år gitt bonus til mellom 25 og 30 unge sykepleiestudenter.

Mange av studentene får også bonus for å binde seg til å jobbe noen helger fremover i neste studieår.

– Vi føler oss litt presset. Vi og resten av Helse-Norge sloss om de samme folkene, sier Skjelten.

Hvordan reagerer fast ansatte med lang erfaring på sommerbonusene?

– Det kan være litt krevende. Det er klart at det kan skape reaksjoner hos enkelte når man opplever at unge under utdanning eller helt nyutdannede får bonus, og slik tjener bedre enn dem. Men uten bonus får vi ikke nok folk om sommeren. Alternativet vårt vil være at de faste måtte jobbe ekstra om sommeren, og det ønsker vi ikke. Vi vil at staben skal ta ferie, sier Skjelten.

HELLER HØYERE LØNN: Norsk Sykepleierforbund vil heller ha høyere tarifflønn enn sommerbonus og andre bonusordninger Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Sykepleieforbundet er oppmerksom med på utviklingen med bonuser, og følger godt med.

– I utgangspunktet ønsker vi ikke bonus, men at disse pengene heller bakes inn i tariffen slik at man drar med seg en høyere og mer varig grunnlønn videre, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbundet.

Lokker med bonuser

Mange firmaer har spesialisert seg på å skaffe helsefaglige medarbeidere til offentlige sykehus, til kommunal helsetjeneste og til private legekontorer.

– Det er stor etterspørsel etter sykepleiere, og lønn er selvfølgelig viktig. Vi tilbyr vikarene våre god lønn over tariff og gir dem i tillegg bonus. Vi har ulike bonusordninger som sommerbonus på opptil 10.000, kroner, tidlig signeringsbonus og vervebonus, sier direktør Katharina Gude i Reflekt.

Rekrutteringsselskapet har spesialisert seg på å formidle medarbeidere innen helsefag til offentlige og private virksomheter. De har blant annet rammeavtale med 84 kommuner, men også med sykehus, private legekontorer og offshorevirksomheter.

– Vi ønsker at våre kunder skal få de beste medarbeiderne. Vi bruker bonus som virkemiddel for å tiltrekke oss sykepleiere. Vi ønsker å vise at vi verdsetter arbeidet de gjør når de stiller opp og gjør en innsats for oss og våre kunder. Det er for eksempel ikke alltid lett for våre kunder å skaffe sykepleiere. Vi ser at det spesielt ute i distriktene er godt å ha et bemanningsbyrå som hjelper med å sikre bemanningen slik at de kan sikre forsvarlig drift av sine institusjoner, forteller Gude.

Bonus kan føre til gjennomtrekk

Bonus til unge kan også føre til at de mer erfarne – som ikke får bonus – slutter, påpeker Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.

– Vi er opptatt av kontinuitet. Når en ansatt som kanskje har ti års erfaring opplever at unge nyutdannede får bonus og dermed samme eller høyere lønn enn dem, så vil de erfarne kanskje se seg om etter en annen jobb og slutte, sier Sverresdatter Larsen.

Selv om sykepleiestudenten Ingrid Øvretveit er takknemlig for de 25.000 ekstra bonuskronene hun kan plusse på lønnen for vikariatet på sykehuset i Førde, ser hun også det negative med bonusordningen.

– Jeg tenker at det er litt bittert for de andre med mer erfaring at de får dårligere betalt enn meg når de går de samme vaktene, sier Øvretveit.

