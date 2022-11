Torgeir Knag Fylkesnes om skattesmell: – Fulgte reglene til punkt og prikke

Tidligere denne uken var det klart at SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes fikk skattesmell på 477.000 kroner. Nå kommenterer han skattesmellet for første gang.

Fylkesnes leide ut boliger samtidig som han fikk gratis pendlerbolig i Oslo, på skattebetalernes regning.

Han sier selv han har fulgt reglene til punkt og prikke.

– Det vedgår Skatteetaten også selv. Også sitter jeg igjen med en forhøyet skatt, der grunnlaget er veldig rart. Jeg har jo fulgt reglene i Skatteetaten, og så snudde dem på sine regler i år og mener at dette skal ha tilbakevirkende kraft.

Skatteetaten har fattet vedtak om endring av arbeidsgiveravgift og skatt i totalt 40 saker. Skatteetaten ilagt tre stortingsrepresentanter fra SV ekstraskatt for over 2 millioner kroner i økt inntekt for fordelen med fri pendlerbolig i Oslo.

Fylkesnes beskriver det som en vanvittig irriterende sak og sier at siste ord ikke er sagt.

– Det er masse spørsmål i den skattesaken jeg ikke har fått svar på fra Skatteetaten. Hvordan kan de bare innføre en ny regel i år og mene at det skal gjelde for tiden tilbake? Hvilken hjemmel har de til det? Dem har ikke klart å svare på sånne typer spørsmål.

Knag Fylkesnes mener at man må få ordentlige svar i møte med det offentlige.

– For min del, jeg kommer selvfølgelig ikke til å gi meg før jeg får skikkelige svar.

Leide ut leiligheter

I høst snakket Fylkesnes om at han har fått gratis pendlerbolig i Oslo til tross for at han allerede eide en leilighet i byen. Fylkesnes leide ut både leiligheten i Oslo og en annen leilighet i Tromsø.

– Han har fått klar beskjed om at alle regler er fulgt, han har også opptrådt i tråd med intensjonen i boligpendlerregelen, da han har bolig og utgifter i Tromsø, sa SV-leder Audun Lysbakken under en debatt i september.

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, tror ikke Knag Fylkesnes sin reaksjon på skattesmellet vil føre han til topps i SV. Foto: Nordlys

Motsatt strategi

Politisk redaktør i avisen Nordlys, Skjalg Fjellheim, mener at skattesmellen svekker Knag Fylkesnes i sitt eget parti.

– Selv om han åpenbart mener at han ikke har gjort veldig mye galt.

Fjellheim mener erfaringer viser at det lønner seg for politikere å legge seg flat i denne type saker.

– Nå velger Knag Fylkesnes den motsatte strategien, ved å kjempe imot Skatteetatens konklusjonen. Jeg er i hvert fall ganske sikker på at det ikke vil føre han til topps i SV, som Audun Lysbakkens etterfølger.