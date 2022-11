SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes fikk skattesmell på 477.000 kroner, melder VG

Skatteetaten ilagt tre stortingsrepresentanter fra SV ekstraskatt for over to millioner kroner i økt inntekt for fordelen med fri pendlerbolig i Oslo.

Skattekravene lander dermed på over én million kroner totalt, skriver VG etter å ha fått innsyn i politikernes ligninger.

Skatteetaten har fattet vedtak om endring av arbeidsgiveravgift og skatt i totalt 40 saker.

Avisen skriver også at stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) har fått skattesmell på 60.829 kroner i forbindelse med pendlerbolig.

Disse er mot 38 politikere og de to arbeidsgiverne Stortinget og Statsministerens kontor. 290 pendlerforhold i perioden 2017–2020 er gjennomgått.

NRK har ikke lyktes med å komme i kontakt med Torgeir Knag Fylkesnes.