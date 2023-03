Torsdag ettermiddag var skuespiller Tom Cruise ute å gikk i gatene i Longyearbyen på Svalbard, melder Svalbardposten.

Avisa møtte han på Lompensenteret. Cruise ønsket ikke å ta en prat med lokalavisa, men ga dem følgende sitat.

– Det er herlig å være her, sa Cruise til lokalavisen.

Nektet å lande med helikopter

Mandag ble det kjent at produksjonsselskapet PolarX er nektet å lande med helikopter på Svalbard i forbindelse med filminnspillingen.

PolarX har søkt rundt 40 landingstillatelser for filming og luftfilming av mennesker og landskap.

Det var den britiske avisen The Times som først meldte om avslaget. PolarX har anket avslaget.

Reiselivet på Svalbard reagerte på avslaget:

Anken ligger nå hos Miljødirektoratet. De fortalte onsdag til NRK at de behandler anken, og at saken blir avgjort fredag.

NRK har spurt Jason Roberts, administrerende direktør i PolarX, om å kommentere filminnspillingen på Svalbard. Det ønsker han ikke.

Skipet MV PolarXplorer lå til kai Longyearbyen tirsdag. Foto: Jannicke Mikkelsen / NRK

– Hyggelig

NRK har fått bekreftet at skipet MV «PolarXplorer» skal brukes til filmingen, og at det er leid ut til Jason Roberts i Longyearbyen og produksjonsselskapet hans PolarX.

Han har tidligere lagt til rette for store filmproduksjoner på Svalbard. Skipet ligger onsdag ved kai i Longyearbyen. Tirsdag var skipet blant annet i Dicksonfjorden.

Christian Skottun i Næringsforeningen på Svalbard sa til NRK at det er en anerkjennelse at Svalbard har blitt valgt som innspillingssted til den nye Mission: Impossible-filmen.

– Vi synes det er hyggelig. Det viser at en kan lykkes med å være attraktiv fra en liten destinasjon, som Longyearbyen er, sier Skottun.

Christian Skottun i Næringsforeningen på Svalbard Foto: Telenor Svalbard

Miljøvernsjef: – avslag forankret i Svalbardmiljøloven

Sysselmesterens miljøvernsjef Kristin Heggelund sier at avslaget på helikopterlandinger er forankret i svalbardmiljøloven.

Der er formålet å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø. All ferdsel på Svalbard skal foregå uten unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv.

– Sysselmesteren har i vurderinga vektlagt formålet med helikopterlandingene, de presedensvirkningene dette kan medføre sett i sammenheng med målsettingen om begrenset motorferdsel på Svalbard, sa Heggelund til NRK.

Sysselmesterens miljøvernsjef på Svalbard, Kristin Heggelund. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen (Sp), sa til NRK at bevaring av områdene på Svalbard er et av de overordnede målene for svalbardpolitikken.

– Det vil ikke være i tråd med miljømålene for Svalbard å legge bedre til rette for omfattende bruk av helikopter i naturen ut over det dagens regelverk og praksis åpner for, sier Øren Heen.