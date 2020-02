To omkom i snøskred på Svalbard: – Tragisk hendelse

Følget besto til sammen av to guider fra den russiske turoperatøren Arctic Travel Company Grumant og fem utenlandske turister.

Turoperatørselskapet har base i Longyearbyen, men opererer både derfra og fra Barentsburg. Selskapet er medlem av Visit Svalbard.

– Hendelsen er tragisk. Vi gjør det vi kan for turoperatøren, for å følge dem opp og for å stille vår kunnskap og kjennskap til disposisjon.

Det sier styreleder i Visit Svalbard, Ronny Strømnes.

Også statsminister Erna Solberg uttrykker medfølelse for de pårørende og lokalsamfunnet.

Pårørendetelefon hos Sysselmannen Ekspandér faktaboks Sysselmannen har opprettet en pårørendetelefon: 815 02 800. Longyearbyen lokalstyre har også opprettet EPS-senter og innkalt psykososialt kriseteam.

Moderat skredfare, men mye vind

Sysselmannen fikk ved 14.50-tiden melding om at to personer var savnet ved området Fridtjovbreen sør for Barentsburg, og rykket ut med helikopter med redningspersonell og en lavinehund.

Været i området var svært dårlig og helikopteret kunne derfor ikke lande.

Personell fra Sysselmannen og helsepersonell tok seg fram til skadestedet. Siden ble to tyske statsborgere i turfølget bekreftet omkommet i snøskred.

Fridtjovbreen går fra Grønfjordbreen i nord og ned i Van Mijenfjorden langt sørvest på Nordenskiöld Land. Fridtjovbreen er den største breen i området.

– Dette er en brefront og et område som meg bekjent ikke er en egen destinasjon, men en del av en lengre tur. Det er et sted man typisk kjører innom, sier Strømnes i Visit Svalbard.

Det er moderat skredfare i området, opplyser varsom.no.

– I øyeblikket er det en vindretning som ikke er normal på Svalbard og som gjør at du må være ekstra varsom om du skal legge ut på tur. Det er vurdering ut fra turopplegg og den dagen man skal ut, sier Strømnes i Visit Svalbard.

Et helikopter fra sysselmannen ble satt inn i redningsaksjonen på Svalbard, men kunne ikke lande på breen grunn av dårlig vær. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

– Ofte dårlig vær ved breene

Sysselmann Kjerstin Askholt bekrefter også at det er svært dårlig vær og sikt ved Fridtjovbreen.

– Det er ofte lokalt veldig dårlig vær ved breene. De genererer egne værsystemer. I Longyearbyen var det bra vær, men lokalt var det dårlig.

– Hvordan kan det ha seg at det går snøskred på en isbre?

– Det er lite snø på Svalbard, men mye vind som flytter på snøen. Derfor kan det lokalt bli stor skredfare. Det må åpenbart ha vært vind som har samlet snø her, men hvordan dette har skjedd blir en del av etterforskningen, sier Askholt.

Her er et 3D-kart av Fridtjovbreen:

3d-kart av Fridtjovbreen Google Earth

Turfølget til Barentsburg for oppfølging

Kjerstin Askholt sier resten av turfølget bli fraktet til Barentsburg for oppfølging. De vil også få tilbud om å komme til sykehuset i Longyearbyen dersom de ønsker det.

– Nå vil politiet følge videre opp på vanlig måte. Kripos vil ha kontakt med de pårørende i Tyskland.

Sysselmann på Svalbard Kjerstin Askholt. Foto: Marcus Krogtoft/NRK

NRK har vært i kontakt med Tysklands ambassade i Norge. De bekrefter at de er informert om at to tyske borgere er omkommet på Svalbard, sier tysk politi håndterer informasjon til de pårørende.

NRK har også vært i kontakt med den russiske turoperatøren Arctic Travel Company Grumant. De ønsker ikke å kommentere hendelsen torsdag kveld.

Styreleder i Visit Svalbard, Ronny Strømnes, sier alle medlemmer som driver turistvirksomhet på Svalbard skal ha godkjente turmeldinger fra Sysselmannen.

Den russiske turoperatøren Arctic Travel Company Grumant skal også som medlem av Visit Svalbard følge deres vedtekter.

– Guidene skal ha kunnskap, kjennskap og erfaring tilpasset turene. Nå vil videre etterforskning si noe om hvilke bedømminger som er gjort, sier Strømnes.