Kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen på Svalbard sier til NRK at de fikk melding om at to personer var savnet ved 14.50-tiden.

Det er foreløpig uklart hva som har skjedd med turfølget.

– Det vi vet er at det er to personer som er meldt savnet. Vi vet ikke om det har vært en snøskred eller noe annet. De var fra et turfølge til et russisk turistselskap. Vi fikk melding om at de var savnet ved Fridtjovbreen som er 15–16 km sør for Barentsburg. Det er et område hvor det er mye snøskutertrafikk og vi har nå rykket ut med helikopter, mannskap og lavinehund for sikkerhets skyld for å finne ut av hva som har skjedd, sier Carlsen til NRK.

– Vi vet ikke kjønn, alder, eller nasjonalitet på dem som er savnet, sier han videre.

Også mannskap fra Røde Kors i Longyearbyen er koblet inn og er nå på vei inn i området på snøskuter.

Carslen sier det er cirka 4-5 mil med snøskuter fra Longyearbyen til området der de to fra turfølget er savnet.

Svalbardposten.no skriver at vanskelige værforhold skaper utfordringer for helikopteret til sysselmannen som er satt inn i redningsaksjonen.

Turen ble arrangert av Arctic Travel Company Grumant. Selskapet ble etablert i 2004 og tilbyr snøskutersafari blant annet til Barentsburg og den nedlagte russiske gruvebyen Pyramiden.

– Vet ikke hva som er skjedd

Attaché ved det russiske konsulatet i Barentsburg, Dimitri Savusgiv, sier til NRK at det var et turfølge på fem personer.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, om det har gått et skred eller ikke. Men to personer i følget er savnet, sier han.

Han har ingen opplysninger om tilstanden til de to. Han sier at sysselmannen leder redningsaksjonen. Sykehuset i Barentsburg er ikke satt i alarmberedskap.

Her er 3D-kart av Fridtjovbreen:

3d-kart av Fridtjovbreen Google Earth

Sender ambulansefly nordover

Også Universitetssykehuset Nord-Norge mobiliserer.

UNN sender mannskap nordover til øygruppa.

– Det sendes et ambulansejetfly fra Tromsø til Longyearbyen med utstyr og personell, opplyser pressevakt ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Jørn Resvoll til NRK.

Meteorologikonsulent ved Vervarslinga for Nord-Norge, Rune Skoglund, sier følgende om værforholdene i området:

– Forholdene der oppe nå er en nordvestlig, opp til liten kuling. Så går det vel noen snøbyger innimellom. Men det ser ut til å avta litt sent utpå kvelden,til natta. Så blir det lettere vind fram til i morgen kveld, hvor det går på en nordaustlig og liten kuling. Men leteforholdene bør egentlig være ganske bra akkurat nå, sier han.

Sykehuset i Longyearbyen er satt i beredskap i forbindelse med redningsaksjonen. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Moderat skredfare

Det er moderat skredfare i området, opplyser varsom.no.

– Fram til i dag har det vært prega av ganske mye vind i perioder, og ifra nordvest med snø. Så det er klart at det ikke er noen overraskelse at det har bygget seg opp såpass falmer at det kan gå ras om det er ras som har gått i området der, sier Skoglund til NRK.

Det var Dagbladet og VG som meldte om dette først.

Fridtjovbreen går fra Grønfjordbreen i nord og ned i Van Mijenfjorden langt sørvest på Nordenskiöld Land. Fridtjovbreen er den største breen i området.

Det bor om lag 500 personer i den russiske gruvebyen ved Grønfjorden. Barentsburg ligger cirka 40 kilometer sørvest for Longyearbyen i luftlinje.

Det har før vært flere store skred på øygruppa som har fått dødelig utfall.

To personer omkom i et snøskred i Longyearbyen i 2015. I mai 2019 omkom en kvinne og en mann i et snøskred i Hornsund. De var polske forskere og tilhørte forskningsstasjonen i området.